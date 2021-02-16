Госдума ввела штрафы для новых категорий иноагентов

Документ развивает нормы принятого в декабре закона, который позволяет присваивать им статус иностранных агентов.

Теперь за непредоставление (или несвоевременное, неполное, искаженное предоставление) незарегистрированной организацией, признанной иноагентом, сведений о деятельности в уполномоченные органы вводятся штрафы: для граждан - в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для должностных лиц - от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Производство и распространение материалов без указания статуса обойдется еще дороже. Для граждан сумма составит от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Аналогичные санкции вводятся для физлиц-иноагентов. За непредоставление сведений последует предупреждение или штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. За неуказание статуса - штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Кроме того, закон предусматривает наказание за упоминание иноагентов в материалах СМИ (в том числе - в интернете) без указания статуса. Для граждан - штраф в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб.; для должностных лиц − от 4 тыс. до 5 тыс. руб.; для юр. лиц − от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Согласно тексту документа, он должен вступить в силу с 1 марта 2021 года. Завтра его рассмотрит Совет Федерации.