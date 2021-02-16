Госрегулирование в Беларуси и РФ помогло стабилизировать цены на продукты

Государственное ценовое регулирование в Беларуси и России помогло стабилизировать цены на социально значимые продовольственные товары. К такому выводу пришли участники видеоконсультаций, организованных на площадке Евразийской экономической комиссии департаментом антимонопольного регулирования ЕЭК, сообщается на сайте комиссии. В консультациях приняли участие представители комиссии, уполномоченных органов и экспертного сообщества Беларуси и России.

"Речь идет о хлебе, мясе, рыбе, молоке, сахаре, подсолнечном масле и ряде других важных для людей продуктов. При этом, по мнению экспертов рынка, введение государственного регулирования не ограничило конкуренцию и не привело к сокращению числа хозяйствующих субъектов или появлению торговых барьеров", - отметили в ЕЭК.

Ранее в ЕЭК поступило два уведомления от государств Союза о введении ценового регулирования на отдельные социально значимые товары.

Уведомление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси от 28 декабря 2020 года № 83 предусматривало введение на 90 дней в первом квартале 2021 года государственного регулирования цен на 17 социально значимых товаров: мясо, рыбу, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, крупы, сахар, детское питание и другие. Антимонопольный регулятор обосновал необходимость введения ценового регулирования сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуацией, в условиях которой необходимо обеспечить доступность жизненно важных продуктов для населения, не допустить завышения цен производителями и импортерами.

В свою очередь, Минэкономразвития России направило уведомление о принятии 14 декабря 2020 года Постановления Правительства Российской Федерации № 2094 "О соглашениях между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами о снижении и поддержании цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости". Постановление разработано для снижения и поддержания цен на сахар-песок и подсолнечное масло и действует до 1 апреля 2021 года.

Как поясняют в ЕЭК, возможность введения ценового регулирования закреплена Приложением № 19 к Договору о Союзе. При этом предусмотрена уведомительная процедура при его введении, а процедура продления его сроков осуществляется по согласованию с Комиссией. Однако если государство-член обратилось в Комиссию с жалобой на то, что эта мера привела к ограничению конкуренции, то решением Коллегии Комиссии введение такого ценового регулирования может быть отменено.