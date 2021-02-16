Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота награжден орденом Почета. Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 16 февраля, сообщается на сайте президента Беларуси. Этой награды Григорий Рапота удостоен за значительный личный вклад в развитие интеграционного взаимодействия, союзное строительство, укрепление дружественных отношений и единства народов Беларуси и России.

Григорий Алексеевич Рапота - российский государственный и политический деятель, генерал-лейтенант в отставке. На пост Госсекретаря Союзного государства Григорий Алексеевич был назначен в ноябре 2011 года, к исполнению обязанностей приступил с 15 декабря того же года.

Под личным контролем Госсекретаря идет выполнение нескольких десятков союзных программ, направленных на интеграцию российского и белорусского народа.