Губернатор Нью-Йорка опроверг занижение данных по умершим от COVID-19

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что власти штата не пытались скрыть истинное число умерших от COVID-19 в домах престарелых и больницах. Просто данные были опубликованы с небольшой задержкой. "Мы допустили ошибку, создав вакуум. Никаких оправданий. Я беру на себя ответственность за это", - сказал глава региона, обратив внимание, что отсутствием информации воспользовались СМИ и политические оппоненты.

Ранее помощница губернатора Мелисса рассказала журналистам, что чиновники препятствовали предоставлению статистики по скончавшимся от коронавируса, когда такие сведения в августе 2020 года были запрошены законодателями. Окружение Куомо боялось, что республиканцы могут использовать эти сведения для критики демократов перед президентскими выборами.

В США коронавирусом заразились почти 28 миллионов человек. От вызванных SARS-CoV-2 осложнений скончались свыше 486 тысяч человек. В штате Нью-Йорк выявлено более 1,5 миллиона человек с COVID-19, зафиксировано 46 тысяч летальных исходов, напоминает ТАСС.