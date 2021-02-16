Япония предложит иностранным дипломатам привиться от коронавируса

Японские власти предложат находящимся в стране иностранным дипломатам привиться от коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявил министр по проведению административной реформы Таро Коно, который в кабмине также отвечает за вакцинацию населения.

По его словам, японское правительство попросит зарубежные диппредставительства предоставить списки сотрудников и членов их семей, которые хотели бы пройти вакцинацию в Японии.

Напомним, что 17 февраля начнут прививать жителей островного государства от коронавируса. Первыми вакцинацию пройдут врачи и медсестры, которые чаще остальных контактируют с больными и, соответственно, подвержены большему риску заразиться опасной инфекцией.

В случае если процесс будет развиваться по запланированному сценарию, в апреле защитить свой организм от COVID-19 смогут пожилые граждане. По оценкам специалистов, очередь до обычных людей дойдет не раньше мая.

Добавим, что японское государство на первых порах будет использовать вакцину американского производства Pfizer, которая была одобрена местным минздравом на прошлой неделе. Помимо этого, официальный Токио заключил контракты на поставку препаратов еще с двумя партнерами - шведско-британской корпорацией AstraZeneca и американской фирмой Moderna.