Интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым. Главное

- К 2030 году 95% госуслуг перейдут в онлайн-формат

- Для учителей создадут более 700 тысяч рабочих мест с мобильной связью, доступом в интернет и технической поддержкой.

- С 2021 года государство запускает программу софинансирования образования в рамках федпроекта "Кадры для цифровой экономики": 50% оплачивает государство, а 50% - сам слушатель или его работодатель. Такие переговоры Минцифры ведет с Почтой России.

- В 2021 году по образовательным программам федпроекта обучат 35 тысяч человек.

- Компании, которые вместе с Минцифрой примут участие в формировании требований к образовательным программам федпроекта, смогут предоставить рабочие места 70-80% успешных выпускников.

- К 2024 году повышение "цифровой" квалификации должны пройти 80 тыс. преподавателей вузов и средних образовательных учреждений.

- Дефицит ИТ-специалистов составляет от 500 тысяч до 1 млн человек в год. До 2024 года государство увеличит число бюджетных мест в вузах по таким специальностям до 120 тыс.

Полностью интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым читайте здесь.