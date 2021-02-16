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16.02.2021 19:41
Рубрика: В мире

Ирландцы начали злоупотреблять "медицинским туризмом"

Текст: Юрий Ершов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Несмотря на действующие в Ирландии ограничения на выезд за границу, жители страны в последнее время тысячами отправлялись в курортные регионы Испании, Турции или Марокко. Все это под предлогом визита к врачам, пишет интернет-портал Politico.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Так многие ирландцы пользуются лазейкой в законодательстве. Ведь помимо запретов выезда за рубеж на отдых, есть и исключение - дескать, можно выезжать за пределы страны в случае медицинской необходимости. Вот и получается, цитирует слова одной ассистентки стоматолога на Канарских островах газета Welt, что к ним за один день на прием записываются по пять-семь ирландцев. Обычно "медицинский туризм" практиковали пожилые люди, а теперь все больше молодые пары. Причем многие из них к врачу так и не являются.

При этом мнимые больные отнимают время у пациентов, которые действительно испытывают зубную боль и остро нуждаются во врачебной помощи. Поэтому испанские стоматологи начинают просто отказывать ирландцам в приеме или требуют предоплату.

В свою очередь, ирландская полиция беспомощно разводит руками. И хотя стражи порядка уже оштрафовали сотни выявленных мнимых пациентов по 500 евро каждого, но не выпускать других не имеют права, если они предъявляют подтверждение о походе к врачу на Канарах.

Власти, похоже, тоже не в силах совладать с нарушителями антипандемических требований, и подумывают о том, чтобы увеличить штрафы за подобные авантюры до 2000 евро.

В мире Европа Ирландия Пандемия коронавируса COVID-19

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