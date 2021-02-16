Итоги творческого конкурса "Александр Невский" подведут в декабре

Итоги всероссийского молодежного творческого конкурса "Александр Невский", приуроченного к 800-летию со дня рождения святого князя, будут подведены 6 декабря 2021 года, сообщил председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

О начале конкурса объявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздничном обращении ко Дню православной молодежи.

- Патриарх объявил о … конкурсе, который называется "Александр Невский", - цитирует митрополита Тихона ТАСС. - 6 декабря подведут итоги этого конкурса. Номинации - это живопись, музыка, церковно-литургическое творчество, светская часть, связанная с культурой, живописью и т. д.

Напомним, что 16 сентября 2020 года на заседании оргкомитета по проведению юбилейных мероприятий, приуроченных к 800-летию со дня рождения князя, патриарх сообщил, что главные торжества в честь 800-летия Александра Невского планируется провести 12 сентября и 6 декабря 2021 года (это дни перемещения мощей и смерти великого князя). Всего же в юбилейном году церковь планирует провести около 800 различных мероприятий, в храмах и монастырях всех епархий пройдут праздничные богослужения и крестные ходы.