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16.02.2021 11:13
Рубрика: В мире

ЮАР отказалась от миллиона доз вакцины AstraZeneca

Текст: Юрий Чернов

Южно-Африканская республика обратилась к Индийскому институту сыворотки, выпускающему вакцину против коронавируса от AstraZeneca, забрать 1 миллион доз препарата, который был доставлен в страну в начале февраля. Как сообщает издание The Economic Time, это напрямую связано с ранее принятым решением властей ЮАР приостановить использование этой вакцины в государственной программе иммунизации населения от COVID-19. По результатам исследования, проведенного южноафриканскими специалистами совместно с Оксфордским университетом, вакцина от AstraZeneca показала крайне низкую эффективность против доминирующего в этой стране штамма коронавируса.

Фото: iStock
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Уполномоченный по вопросам здравоохранения ЮАР и иммунолог, профессор Малегапуру Макгоба в прошлую пятницу заявил, что выступает категорически против использования этой вакцины в стране. "Вакцина AstraZeneca неэффективна. Она был эффективна против исходного, дикого вируса, но не против штамма, доминирующего в ЮАР (штамм известен как B1.351 или 501Y.V2 - прим. "РГ"). И правительство, и ученые приняли правильное решение и сделали то, что приемлемо с научной точки зрения, приостановив вакцинацию", - заявил Макгоба.

Напомним, что после приостановки вакцинации с помощью препарата от AstraZeneca на прошлой неделе, министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе заявил, правительство рассматривало возможность продажи уже имеющихся в стране доз вакцины, или их обмена на аналоги. Предполагается, что место оксфордской вакцины займет препарат от Johnson&Johnson.

В мире Африка ЮАР Вакцинация от коронавируса

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