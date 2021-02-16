Новости

В ВОЗ оценили вероятность третьей волны коронавируса 22:34
Ростуризму поручили проработать меры поддержки туротрасли 22:32
Минвостокразвития предложило ужесточить статью УК о добыче драгметаллов 22:00
В ВОЗ допустили появление мутаций COVID-19, требующих адаптации вакцин 21:26
Фуркад допустил возможность стать тренером сборной России по битлону 21:14
Таможня сократила число проверок бизнеса на 30 процентов 21:02
Минюст: Россия не освободит Навального в рамках обеспечительных мер в случае требования ЕС 20:56
В Москве мужчина выжил после пяти клинических смертей за ночь 20:45
Григорий Рапота награжден орденом Почета 20:37
В московском метро из-за человека на путях остановлено движение поездов 20:26
В Петербурге вскрыли группу, похищавшую средства маткапитала 20:21
В Москве девочка напала с ножом на прабабушку 20:03
Лукашенко одобрил соглашение о перевалке нефтепродуктов через РФ 19:50
Ирландцы начали злоупотреблять "медицинским туризмом" 19:41
В США 5 млн человек остались без света и тепла из-за сильных морозов 19:35
Эксперт объяснил причины подорожания сосисок и колбасы 19:32
Москва снова встала в 9-балльных пробках после снегопада 19:29
Минцифры создаст облачную платформу для оказания госуслуг 19:26
Молодежные организации РБ и РФ подпишут соглашение о стратегическом партнерстве 19:14
Стала известна дата начала следующего сезона в РПЛ 19:14
Опубликован первый постер "Круэллы" с Эммой Стоун 18:59
Президент Сербии Александр Вучич наградил патриарха Кирилла 18:54
Названо заболевание, которое будут лечить за счет "налога на богатых" 18:46
Крупный алмаз назовут по имени вакцины - "Спутник V" 18:32
СБУ заподозрила Анатолия Шария в госизмене 18:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
16.02.2021 21:20
Рубрика: Спорт

Криштиану причалил в Порту

"Ювентус" вместе с Роналду сыграет на выезде против одной из лучших португальских команд
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8384)
На неделе состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Накануне прошли игры "Барселона" - "ПСЖ" и "Лейпциг" - "Ливерпуль", результаты которых стали известны после подписания номера "РГ" в печать.
Криштиану Роналду вернется на родину и сыграет против "Порту". Фото: Getty Images

В среду в плей-офф стартует один из фаворитов турнира - "Ювентус". Итальянский клуб встретится на выезде с "Порту". В параллельном поединке "Севилья" примет дортмундскую "Боруссию".

Фото: AP Photo / Matthias Schrader
"РБ Лейпциг" - "Ливерпуль" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Предстоящий матч в Порту станет особенным для Криштиану Роналду. Лидер "Ювентуса" вернется на родину и постарается обыграть принципиального для себя соперника. В Португалии Роналду выступал за "Спортинг", для которого "Порту" - вечный конкурент. К слову, против "драконов" Криштиану играл шесть раз и забил всего один мяч.

Вообще "Порту" считается одной из самых стабильных команд Лиги чемпионов. Для клуба нынешний розыгрыш турнира - 24-й по счету. По числу участий в основной сетке соревнований португальцы уступают лишь "Реалу" и "Барселоне" (по 25). "Драконы" вышли в плей-офф в четвертый раз подряд.

Однако сейчас "Порту", впрочем, как и "Ювентус", находится в далеко не лучшей форме. Команда Сержиу Консейсау не может выиграть уже в четырех матчах. Отставание от лидера чемпионата страны "Спортинга" становится все больше, а тут еще и Лига чемпионов подоспела.

- Надеюсь на победу над "Ювентусом". Все понимают, что нам выпало очень непростое испытание. У соперника игроки мирового класса, у них есть сам Роналду, которого я считаю лучшим в мире. Но мы, естественно, отдадим все силы для выхода в четвертьфинал. Думаю, "Порту" в состоянии потрепать нервы любому клубу, - считает защитник португальской команды Пепе.

Что касается "Ювентуса", то "Старая синьора" на выходных уступила в принципиальном противостоянии "Наполи" (0:1). Туринский клуб показал худший результат за девять сезонов в "серии А". В активе команды Андреа Пирло 42 очка после 21 тура. Это на восемь баллов меньше, чем у лидера турнира миланского "Интера".

- Сегодня была хорошая игра. Единственное, чего нам не хватило, - гола. Нет гарантии, что команда, которая забьет больше, возьмет "Скудетто". Мы создаем много моментов, вратарь "Наполи" стал лучшим футболистом матча, так что я не могу жаловаться на действия своих нападающих или кого-то еще, - подчеркнул главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло.

Напомним, что завтра в плей-офф Лиги Европы сыграет "Краснодар". В первом матче 1/16 финала "быки" примут загребское "Динамо".

"Краснодар" единственный из российских клубов сумел пробиться в еврокубковую весну. "Быки" заняли третье место в группе Лиги чемпионов, уступив "Челси" с "Севильей", но опередив французский "Ренн".

Фото: Андрей Шрамко/ТАСС
УЕФА дисквалифицировал главного тренера "Краснодара" Мусаева на один матч

При жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" вошел в число несеяных. Это означало, что команде мог попасться сильный соперник. В потенциальных оппонентах были такие клубы, как "Арсенал", "Лестер", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Милан", "Наполи".

В результате можно сказать, что "Краснодару" повезло со жребием: ему попалось хорватское "Динамо". К слову, динамовцы на групповой стадии встречались с ЦСКА: матч в Москве завершился вничью (0:0), а дома хорваты оказались сильнее (3:1).

Остальные пары составили: "Вольфсберг" (Австрия) - "Тоттенхэм" (Англия), "Динамо" (Украина) - "Брюгге" (Бельгия), "Реал Сосьедад" (Испания) - "МЮ" (Англия), "Бенфика" (Португалия) - "Арсенал" (Англия), "Црвена Звезда" (Сербия) - "Милан" (Италия), "Антверпен" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия), "Славия" (Чехия) - "Лестер" (Англия), "Зальцбург" (Австрия) - "Вильярреал" (Испания), "Брага" (Португалия) - "Рома" (Италия), "Янг Бойз" (Швейцария) - "Байер" (Германия), "Мольде" (Норвегия) - "Хоффенхайм" (Германия), "Гранада" (Испания) - "Наполи" (Италия), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Шахтер" (Украина), "Лилль" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды) и "Олимпиакос" (Греция) - ПСВ (Нидерланды).

Первые матчи пройдут 18 февраля, а ответные игры - 24-25 февраля.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Ювентус" Криштиану Роналду Лига чемпионов 2020/2021

Главное сегодня

Путин дал оценку работе Дегтярева
Интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым. Главное
Лавров ответил на призыв Вашингтона с опаской относиться к "Спутнику V"
СМИ: США начали переговоры с Германией по "Северному потоку-2"
В ВОЗ допустили появление мутаций COVID-19, требующих адаптации вакцин
"ПСЖ" готов подписать Лионеля Месси уже в следующем сезоне
Названа причина крушения вертолета Коби Брайанта