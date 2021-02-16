На неделе состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Накануне прошли игры "Барселона" - "ПСЖ" и "Лейпциг" - "Ливерпуль", результаты которых стали известны после подписания номера "РГ" в печать.

Криштиану Роналду вернется на родину и сыграет против "Порту". Фото: Getty Images

В среду в плей-офф стартует один из фаворитов турнира - "Ювентус". Итальянский клуб встретится на выезде с "Порту". В параллельном поединке "Севилья" примет дортмундскую "Боруссию".

Предстоящий матч в Порту станет особенным для Криштиану Роналду. Лидер "Ювентуса" вернется на родину и постарается обыграть принципиального для себя соперника. В Португалии Роналду выступал за "Спортинг", для которого "Порту" - вечный конкурент. К слову, против "драконов" Криштиану играл шесть раз и забил всего один мяч.

Вообще "Порту" считается одной из самых стабильных команд Лиги чемпионов. Для клуба нынешний розыгрыш турнира - 24-й по счету. По числу участий в основной сетке соревнований португальцы уступают лишь "Реалу" и "Барселоне" (по 25). "Драконы" вышли в плей-офф в четвертый раз подряд.

Однако сейчас "Порту", впрочем, как и "Ювентус", находится в далеко не лучшей форме. Команда Сержиу Консейсау не может выиграть уже в четырех матчах. Отставание от лидера чемпионата страны "Спортинга" становится все больше, а тут еще и Лига чемпионов подоспела.

- Надеюсь на победу над "Ювентусом". Все понимают, что нам выпало очень непростое испытание. У соперника игроки мирового класса, у них есть сам Роналду, которого я считаю лучшим в мире. Но мы, естественно, отдадим все силы для выхода в четвертьфинал. Думаю, "Порту" в состоянии потрепать нервы любому клубу, - считает защитник португальской команды Пепе.

Что касается "Ювентуса", то "Старая синьора" на выходных уступила в принципиальном противостоянии "Наполи" (0:1). Туринский клуб показал худший результат за девять сезонов в "серии А". В активе команды Андреа Пирло 42 очка после 21 тура. Это на восемь баллов меньше, чем у лидера турнира миланского "Интера".

- Сегодня была хорошая игра. Единственное, чего нам не хватило, - гола. Нет гарантии, что команда, которая забьет больше, возьмет "Скудетто". Мы создаем много моментов, вратарь "Наполи" стал лучшим футболистом матча, так что я не могу жаловаться на действия своих нападающих или кого-то еще, - подчеркнул главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло.

Напомним, что завтра в плей-офф Лиги Европы сыграет "Краснодар". В первом матче 1/16 финала "быки" примут загребское "Динамо".

"Краснодар" единственный из российских клубов сумел пробиться в еврокубковую весну. "Быки" заняли третье место в группе Лиги чемпионов, уступив "Челси" с "Севильей", но опередив французский "Ренн".

При жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" вошел в число несеяных. Это означало, что команде мог попасться сильный соперник. В потенциальных оппонентах были такие клубы, как "Арсенал", "Лестер", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Милан", "Наполи".

В результате можно сказать, что "Краснодару" повезло со жребием: ему попалось хорватское "Динамо". К слову, динамовцы на групповой стадии встречались с ЦСКА: матч в Москве завершился вничью (0:0), а дома хорваты оказались сильнее (3:1).

Остальные пары составили: "Вольфсберг" (Австрия) - "Тоттенхэм" (Англия), "Динамо" (Украина) - "Брюгге" (Бельгия), "Реал Сосьедад" (Испания) - "МЮ" (Англия), "Бенфика" (Португалия) - "Арсенал" (Англия), "Црвена Звезда" (Сербия) - "Милан" (Италия), "Антверпен" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия), "Славия" (Чехия) - "Лестер" (Англия), "Зальцбург" (Австрия) - "Вильярреал" (Испания), "Брага" (Португалия) - "Рома" (Италия), "Янг Бойз" (Швейцария) - "Байер" (Германия), "Мольде" (Норвегия) - "Хоффенхайм" (Германия), "Гранада" (Испания) - "Наполи" (Италия), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Шахтер" (Украина), "Лилль" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды) и "Олимпиакос" (Греция) - ПСВ (Нидерланды).

Первые матчи пройдут 18 февраля, а ответные игры - 24-25 февраля.