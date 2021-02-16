Из-за скандала с Джиной Карано отменен выпуск игрушек по "Мандалорцу"

Болезненное расставание Джины Карано с компанией Disney, связанное с ее увольнением из сериала "Мандалорец", продолжает обнажать убогость западной культуры "отмены" - бессмысленной и беспощадной.

Как пишет The Hollywood Reporter, компания Hasbro отменила выпуск новой серии фигурок Кары Дюн - героини опальной актрисы.

При этом отмечается, что персонаж был весьма популярным, и игрушки из предыдущих партий раскупались очень быстро.

Сама артистка во всей этой некрасивой истории, напомним, проявила себя стоически и, заручившись поддержкой консервативного издания The Daily Wire, собирается снять свой собственный фильм.