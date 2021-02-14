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Джина Карано прокомментировала свое увольнение из "Мандалорца"

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    14.02.2021, 17:25
Текст:   Богдан Бобров

Актриса, модель и в прошлом боец MMA Джина Карано по меркам развлекательной индустрии длительное время ходила по острию лезвия - открыто поддерживала неугодных в Голливуде политиков, публиковала в социальных сетях посты, задевающие легкоуязвимые чувства меньшинств самых разных оттенков и ориентаций - со стороны такое поведение выглядело как упрямое и непоколебимое стремление к карьерному суициду.

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Собственно, все эти действия привели пока только к разрыву деловых отношений с Disney - студия Lucasfilm официально уволила ее из "Мандалорца".

Этот неприятный инцидент девушка прокомментировала порталу Deadline: "Я обращаюсь с посланием надежды ко всем, кто живет в страхе культуры "отмены". Я только начала использовать свой голос, теперь он стал более свободным, чем когда-либо прежде, и я надеюсь, что он вдохновит других на то же самое. Они не смогут нас "отменить", если мы этого не позволим".

На помощь актрисе откликнулось консервативное издание The Daily Wire, которое поможет Карано снять свой собственный фильм, подробности о котором пока не сообщаются.

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