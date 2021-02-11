Джину Карано выгнали из "Мандалорца" за пост в соцсетях

В этот раз беда пришла с совсем уж с неожиданной - по крайне мере, для стороннего наблюдателя - стороны: Disney уволил из мира "Звездных войн" 38-летнюю американскую актрису, рестлершу и модель Джину Карано. Мы ее в первую очередь знаем сейчас как Кару Дюн в "Мандалорце". А также - по ролям в "Дэдпуле" шестом "Форсаже".
Согласно официальному заявлению Lucasfilm, которое транслирует Deadline, Джина уволена из проекта - причем безо всяких перспектив на прощение и возвращение - из-за ее постов в социальных сетях, которые, по мнению компании, "порочат людей на основе их культурной и религиозной идентичности". Что в Disney считают "отвратительным и неприемлемым".
Спорные посты Джины, размещенные в Instagram, достаточно стремительно были актрисой удалены, однако в Сети сохранены копии.
Кроме того, ранее женщину обвиняли в трансфобии, то есть антипатии к т.н. трансгендерным персонам.
Джина Джой Карано родилась в 1982-м в Техасе. Замужем не была, но какое-то время встречалась с Суперменом и Ведьмаком, британским актером Генри Кавиллом.
Недавно вышел русский трейлер боевика "Дочь волка" с Карано в главной роли.
as a jewish person, this is fucking vile and unnecessary. gina carano needs to be held accountable. the oppression my people have faced because of our religion and ethnicity is NOT the same as political disagreements. pic.twitter.com/ABuM8kO5hM— sarah ✡︎ (@leiaswinterfell) February 10, 2021