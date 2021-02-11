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Джину Карано выгнали из "Мандалорца" за пост в соцсетях

ТВ и сериалы
    11.02.2021, 11:35
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В этот раз беда пришла с совсем уж с неожиданной - по крайне мере, для стороннего наблюдателя - стороны: Disney уволил из мира "Звездных войн" 38-летнюю американскую актрису, рестлершу и модель Джину Карано. Мы ее в первую очередь знаем сейчас как Кару Дюн в "Мандалорце". А также - по ролям в "Дэдпуле" шестом "Форсаже".

Фото: youtube.com/ Ad Council
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Согласно официальному заявлению Lucasfilm, которое транслирует Deadline, Джина уволена из проекта - причем безо всяких перспектив на прощение и возвращение - из-за ее постов в социальных сетях, которые, по мнению компании, "порочат людей на основе их культурной и религиозной идентичности". Что в Disney считают "отвратительным и неприемлемым".

Спорные посты Джины, размещенные в Instagram, достаточно стремительно были актрисой удалены, однако в Сети сохранены копии.

Кроме того, ранее женщину обвиняли в трансфобии, то есть антипатии к т.н. трансгендерным персонам.

Джина Джой Карано родилась в 1982-м в Техасе. Замужем не была, но какое-то время встречалась с Суперменом и Ведьмаком, британским актером Генри Кавиллом.

Недавно вышел русский трейлер боевика "Дочь волка" с Карано в главной роли.

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