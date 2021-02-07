Вышел русский трейлер "Дочери волка" с Джиной Карано

На YouTube опубликован русский трейлер злого триллера-боевика "Дочь волка" (Daughter of the Wolf), где главную женскую роль сыграла 38-летняя американская боец MMA и актриса Джина Карано, которую мы знаем как Кару Дюн в "Мандалорце". А так же по ролям Ангельской пыли в "Дэдпуле" и Хикс в шестом "Форсаже".

Компанию ей составляют Брендан Фер ("Пункт назначения", "Стражи Галактики", "Лучше звоните Солу") и ветеран, лауреат премии "Оскар" Ричард Дрейфусс ("Челюсти", "РЭД").

Синопсис картины следующий: юный сын Клэр (Карано), бывшего военного специалиста, оказывается похищен бандой, во главе которой стоит некто, кого все называют Отец. Клэр удается захватить одного из злодеев-похитителей, после чего они вместе отправляются в долгое путешествие к крепости Отца на Аляске.

Режиссер - Дэвид Хэкл ("Настоящий детектив", пятая "Пила").

Премьера в России - 25 марта.