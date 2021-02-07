Новости

Главными героями перезапуска "Трансформеров" станут негры 16:03
Вышел трейлер мультсериала по "Тихоокеанскому рубежу" 15:20
Уилл Смит сыграет в боевике режиссера "Дэдпула" и "Джона Уика" 15:12
Сценаристка сериала по "Хранителям" перезапустит "Блэйда" 06.02.2021
СМИ: Уиллема Дефо заметили на съемочной площадке "Человека-паука 3" 06.02.2021

Вышел русский трейлер "Дочери волка" с Джиной Карано

Новости
    07.02.2021, 15:55
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube опубликован русский трейлер злого триллера-боевика "Дочь волка" (Daughter of the Wolf), где главную женскую роль сыграла 38-летняя американская боец MMA и актриса Джина Карано, которую мы знаем как Кару Дюн в "Мандалорце". А так же по ролям Ангельской пыли в "Дэдпуле" и Хикс в шестом "Форсаже".

Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер мультсериала по "Тихоокеанскому рубежу"

Компанию ей составляют Брендан Фер ("Пункт назначения", "Стражи Галактики", "Лучше звоните Солу") и ветеран, лауреат премии "Оскар" Ричард Дрейфусс ("Челюсти", "РЭД").

Синопсис картины следующий: юный сын Клэр (Карано), бывшего военного специалиста, оказывается похищен бандой, во главе которой стоит некто, кого все называют Отец. Клэр удается захватить одного из злодеев-похитителей, после чего они вместе отправляются в долгое путешествие к крепости Отца на Аляске.

Режиссер - Дэвид Хэкл ("Настоящий детектив", пятая "Пила").

Премьера в России - 25 марта.

Новости

Названы претенденты на премию Американской гильдии киноактеров 06.02.2021
В сериале "Ванда/Вижн" состоялось историческое для Marvel событие 06.02.2021
Какие фильмы и сериалы россияне смотрели в январе 06.02.2021
Ушёл из жизни актёр Кристофер Пламмер 05.02.2021
⧣ США
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Режиссер "Земли кочевников" Хлоя Чжао снимет нового "Дракулу" 05.02.2021
Трейлер: японцы выпустят ремейк культового хоррора "Куб" 04.02.2021
Вышел трейлер сайфай-боевика с Брюсом Уиллисом "Звездный грех" 04.02.2021
⧣ триллер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел новый трейлер ретро-детектива с Хабенским "За час до рассвета" 04.02.2021
Вышел трейлер триллера с Бурковским, Пересильд и Мороз "Медиатор" 27.01.2021
Disney купил права на российский сериал "Перевал Дятлова" 27.01.2021