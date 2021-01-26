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Названа дата начала съемок третьего сезона "Мандалорца"

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    26.01.2021, 15:43
Текст:   Богдан Бобров

Анонс сериала "Книга Бобы Фетта" внес определенную долю сумятицы в расписание премьер стриминговой платформы Disney+. Джону Фавро пришлось даже специально объяснять, что это отдельный проект, а не продолжение приключений Дина Джарина.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом о дате выхода третьего сезона "Мандалорца" никакой информации до сих пор не было.

Теперь же The Illuminerdi пишет, что съемки продолжения "Мандалорца" могут начаться 5 апреля 2021 года.

Если производство будет идти по плану и без вынужденных пауз, то новый сезон можно ожидать уже в первом квартале 2022 года.

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