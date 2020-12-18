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Disney анонсировал сериал про Бобу Фетта

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    18.12.2020, 13:42
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Да! Круг, можно сказать, замкнулся: охотник за головами Боба Фетт, огромный культ в среде поклонников "Звездных войн", все-таки получит "сольный" сериал.

Фото: youtube.com/ HBO Max
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Напомним: речь про возможность такого предприятия велась издревле. Причем в какой-то момент предполагалось, что сериал, ныне известный нам как "Мандалорец", будет рассказывать именно про Бобу. Позже выяснилось, что это не так. Но зато пассионарный персонаж с триумфом зашел под занавес второго сезона шоу, в финальном эпизоде которого и был заявлен проект "Книга Бобы Фетта" (The Book of Boba Fett).

Темуэра Моррисон, естественно, вернется к своей роли. Премьера - в декабре следующего года. Подробностей сюжета пока нет.

Перед тем сообщалось, что в возрасте 75 лет вчера умер актер Джереми Буллок, исполнитель роли Бобы в двух фильмах оригинальной трилогии Star Wars.

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