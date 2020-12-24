Выход третьего сезона "Мандалорца" откладывается

Анонс отдельного сериала про Бобу Фетта внес некоторую сумятицу в расписание премьер новых шоу по "Звездным войнам".

Многие фанаты, например, и вовсе подумали, что "Книга Бобы Фета" будет третьим сезоном "Мандалорца".

Ясность в ситуацию внес шоураннер Джон Фавро в эфире передачи Good Morning America.

Он пояснил, что это два совершенно разных проекта - в декабре 2021 года будет выпущен дебютный сезон про Бобу Фетта, а продолжение "Мандалорца" точно не стоит ждать раньше 2022 года.

При этом более точный временной интервал премьеры третьего сезона режиссер не назвал.