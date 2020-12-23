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Disney назвал сроки выхода сериалов по Star Wars и комиксам Marvel

Новости
    23.12.2020, 11:41
Текст:   Олег Усков

Disney обнародовал предварительные и за редким исключением приблизительные сроки премьер новых сериалов по миру "Звездных войн" и вселенной Marvel на своем стриминге.

Фото: youtube.com
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Из неприятного - третьего сезона "Мандалорца" мы в 2021-м не увидим - он, похоже, съезжает на 2022-й, но это пока не точно. Зато первый из его спин-оффов, "Книгу Бобы Фетта", эфир ждет в декабре. Остальные премьеры шоу распределены так:

Супергеройский ситком "Ванда / Вижн" - 15 января;

"Сокол и Зимний солдат" - март;

"Сольник" Локи - май;

Фото: instagram.com/ aafxstudio
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"Что если…?" - лето;

"Сольник" Соколиного глаза - осень;

"Мисс Марвел" - конец года;

"Звездные войны: Бракованная партия" - в течение года.

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