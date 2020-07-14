Во вселенной "Звездных войн" появится новый сериал

Disney+ заказал у кинокомпании Lucasfilm новый мультсериал под названием "Звездные войны: Бракованная партия".

Главными героями станут клоны из "бракованной партии", которые уже появлялись в финальном сезоне мультсериала "Война клонов". Выходцы из этой партии генетически отличаются от своих собратьев по Армии клонов, ведь каждый из них обладает исключительными способностями, которые делают их чрезвычайно сильными, сообщается в блоге Star Wars. В эпоху, наступившую после Войны клонов, они будут брать на себя смелые миссии наемников и ставить перед собой новые труднодостижимые цели.

Исполнительным продюсером картины станет Дэйв Филони ("Мандалорец", "Звездные войны: Войны клонов"), а сценарий напишет Дженнифер Корбетт ("Звездные войны: Сопротивление").

Помимо этого сериала и нового сезона Мандалорца, Disney+ готовит ещё несколько проектов "Звездных войн". В течение ближайших двух лет выйдет приквел фильма "Изгой-один: Звёздные войны. Истории", сериал про Оби-Вана Кеноби с Эваном Макгрегором в главной роли и ещё один проект по мотивам "Звездных войн" от создательницы сериала "Жизни матрёшки" Лесли Хэдланд.

"В то время, как "Войны клонов", возможно, подошли к своему завершению, наше партнерство с новаторскими рассказчиками и художниками Lucasfilm Animation только начинается. Мы очень рады воплотить видение Дэйва Филони в жизнь в последующих приключениях бракованной партии", - заявила Агнес Чу, старший вице-президент по контенту Disney+.

Премьера сериала состоится на канале Disney+ в 2021 году.