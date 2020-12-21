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Опубликовано первое промо нового сериала про Бобу Фетта

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    21.12.2020, 17:10
Текст:   Богдан Бобров

Компания Disney опубликовала первое промо-изображение с логотипом нового сериала "Книга Бобы Фетта".

Шоу про когда-то самого знаменитого охотника за головами в далекой-далекой галактике было анонсировано в сцене после титров в финале второго сезона "Мандалорца".

К своей роли вернется актер Темуэра Моррисон, который до этого "кокетничал", выражая неуверенность в том, что и дальше будет занят в проектах по "Звездным войнам".

Джон Фавро, Дэйв Филони и Роберт Родригес называются исполнительными продюсерами данного предприятия.

Премьера дебютного сезона назначена на 21 декабря 2021 года в стриминговом сервисе Disney+.

Ранее сообщалось, что в возрасте 75 лет умер актер Джереми Буллок, исполнитель роли Бобы в фильмах оригинальной трилогии.

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