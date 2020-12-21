Опубликовано первое промо нового сериала про Бобу Фетта

Компания Disney опубликовала первое промо-изображение с логотипом нового сериала "Книга Бобы Фетта".

The Book of Boba Fett, a new Original Series, starring Temuera Morrison and @MingNa Wen and executive produced by @Jon_Favreau, @Dave_Filoni, and Robert @Rodriguez, set within the timeline of #TheMandalorian, is coming to #DisneyPlus Dec. 2021. pic.twitter.com/vAoPWpxquq — Disney+ (@disneyplus) December 21, 2020

Шоу про когда-то самого знаменитого охотника за головами в далекой-далекой галактике было анонсировано в сцене после титров в финале второго сезона "Мандалорца".

К своей роли вернется актер Темуэра Моррисон, который до этого "кокетничал", выражая неуверенность в том, что и дальше будет занят в проектах по "Звездным войнам".

Джон Фавро, Дэйв Филони и Роберт Родригес называются исполнительными продюсерами данного предприятия.

Премьера дебютного сезона назначена на 21 декабря 2021 года в стриминговом сервисе Disney+.

Ранее сообщалось, что в возрасте 75 лет умер актер Джереми Буллок, исполнитель роли Бобы в фильмах оригинальной трилогии.