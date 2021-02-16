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16.02.2021 23:30
Рубрика: Общество

Он построил "Кошкин дом"

Ракетно-космическую оборону создавал герой-партизан, бывший сельский учитель
Текст: Игорь Елков
Российская газета - Неделя № 34(8385)
Парадокс: мы знаем по именам создателей пистолетов и винтовок, но те, кто создавал суперсистемы, которые уберегли цивилизацию от ракетно-ядерной войны, - фактически в безызвестности.
Сельский учитель, фронтовик, партизан и создатель стратегических систем Владимир Марков. Фото: Предоставлено: МАК "Вымпел"

И с этим надо что-то делать. Тем более что речь идет о советских гениях - тех, что в середине XX века создавали эпохальные вещи. Причем такие, что их и сегодня не смогут повторить большинство стран мира. Даже имея суперкомпьютеры, 5G-интернет, облачные хранилища (а на подходе и мозговые импланты). В СССР обходились своими мозгами, а часто даже без компьютеров: при помощи логарифмических линеек и чертежных кульманов.

Один из них: Владимир Марков, один из отцов-основателей ракетно-космической обороны. Будучи замминистра радиопромышленности СССР, по поручению Косыгина и Устинова возглавил ЦНПО "Вымпел" и организовывал работу по созданию системы предупреждения о ракетном нападении. Опередив всех: в США нечто подобное появится гораздо позже.

"Гильдией" по "Атласу"

В конце 1940-х нужно было готовиться к отражению возможных налетов вчерашних союзников. В первую очередь стояла задача прикрыть Москву.

85-мм и 100-мм зенитками, как и реактивными истребителями первого поколения, защитить советские города было невозможно. Летом 1950 года Совет Министров СССР постановил: разработать зенитно-ракетную систему для войск ПВО страны. Сталин лаконично уточнил: "В течение года".

Курировал проект Лаврентий Берия, а среди разработчиков был его сын Серго Берия. И еще тысячи ученых и конструкторов. Владимир Марков в 1950 году выпустился из академии им. Жуковского и уже через два года стал замом главного конструктора системы "Беркут" С-25. На Западе ее назовут Guild ("Гильдия").

В середине 1950-х 56 дивизионов С-25 разместят двумя кольцами вокруг Москвы. Ракеты с 35 км перехватывали бомбардировщики, летящие на скорости до 1500 км/ч на высоте до 20 км.

Система совершенствовалась, позже ракеты С-25 могли перехватить цель на высоте до 30 км, летящую со скоростью 4200 км/ч.

Успели вовремя. В 1959 году США поставили на боевое дежурство баллистические ракеты "Атлас": дальность - 10 тыс. км, ядерные боеголовки до 4,5 мегатонны.

С-25 защищала Москву более 30 лет. Инфраструктура используется до сих пор: Московская кольцевая - это "противоракетная бетонка" советской эпохи.

Заглянуть за горизонт

В 1960-х директор и научный руководитель НИИ-37 (ныне НИИДАР) Владимир Иванович Марков руководил работами по созданию станций "Дунай" и "Дуга".

Недалеко от подмосковного Чехова расположен монументальный объект, который можно принять за декорацию к какому-нибудь фильму по роману Стругацких. Это "Дунай-3У" для ПРО Москвы. Организатор и координатор проекта - Марков, главный конструктор - Александр Мусатов (как и Марков -фронтовик).

"Дунай-3У" на боевом дежурстве с 1970-х. На Западе ее называют Cat House ("Кошкин дом"). Она обнаруживала цели на дальности до 4,6 тыс. км.

А РЛС "Дуга" - загоризонтная радиолокационная станция в системе раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет. Фиксировала запуск ракет даже из США.

...Перечисленные системы - малая часть проектов Маркова. Обо всех рассказать сложно. Дело не только в секретности. Человек так устроен, что ему интересны только конкретные вещи. "Интеграции технических, технологических и производственных потенциалов..." - сложные для обывателя материи. Но именно они позволили нашей стране создать эффективные системы и средства ракетно-космической обороны. А наши конструкторы обогнали весь мир, имея на тот момент более слабую в технологическом смысле промышленность. Вечное русское чудо: технологии слабее - а конечный продукт "оборонки" как минимум не хуже.

А часто - лучше.

Конкретно

Знаете, каким он парнем был

- Родился в 1921 году в деревушке Хотеево (Смоленская область) в семье сельского учителя. Окончив среднюю школу, работал учителем начальных классов в родной деревне. В 1939 году поступил в Московский пединститут, но в том же году был призван в Красную армию. На рассвете 22 июня 1941 года принял бой в Перемышле.

- Попал в окружение, стал партизаном: возглавил разведку в партизанском отряде им. Лазо. В этом же отряде его родная сестра Любовь служила разведчицей, а мама, Ксения Трофимовна, - поваром.

- С ноября 1942 года по октябрь 1943 года лейтенант Марков возглавлял отряд "За Родину". При нем численность партизан выросла с 47 до 504 человек. Отряд уничтожил 480 немцев и 249 изменников, пустил под откос 13 эшелонов, подорвал четыре моста. Командир отряда лично убил 11 немцев и 17 изменников.

- Был тяжело ранен, направлен в госпиталь в Москву.

- Участник Парада Победы 24 июня 1945 года: шел в колонне фронтовиков Военно-воздушной академии имени Жуковского.

- С 1968 года - генерал-лейтенант.

- Кроме упомянутых РЛС, организовал создание станций "Волна", "Подсолнух" для ВМФ, "Крона" для распознавания космических объектов, цифровую РЛС дальнего обнаружения "Волга", и др.

- Скончался на 99-м году жизни летом 2019 года. 21 февраля этого года ему бы исполнилось 100 лет.

- Из поколения бессребреников. Вот приказ по увольнению на пенсию: "Объявить т. Маркову В.И. благодарность и наградить денежной премией в размере месячного должностного оклада". В его эпоху "золотых парашютов" не было.

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