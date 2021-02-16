Как "Дон Кихот" и "Маленькие женщины" попали в кино

Можно ли померить книголюбов и киноманов? Существуют ли книги, которые стоит не только читать, но и смотреть? Какие великие романы ни одно десятилетие будоражат умы режиссеров, заставляя их снова и снова рассказывать вечные истории языком кино? Ответы на эти и многие другие вопросы будут искать эксперты - кино- и литературные критики и профессиональные психологи - в новом образовательном проекте "Экранная копия", который запустил телеканал "Кино ТВ".

В первом выпуске, который уже можно посмотреть в YouTube, ведущий Евгений Стаховский обсуждает с кинокритиком Антоном Долиным культовый роман Мигеля де Сервантеса "Дон Кихот". Почему "Дон Кихот" покорил композиторов и режиссеров? Как отрицательный персонаж приобрел романтические черты? Эксперты разбирают главные экранизации в истории кинематографа и пытаются выбрать лучшую из них. А заодно обнаруживают Дон Кихота в других произведениях мировой литературы и кинематографа и выясняют причем здесь Шаляпин.

В одном из ближайших выпусков "Экранной копии" критик Галина Юзефович расскажет про значимость и актуальность произведений для своего времени. Психолог Мария Бразговская проанализирует линии произведений с точки зрения психологии и покажет, какие болевые точки героев находят отражение в XXI веке.

Помимо "Дон Кихота" экспертам предстоит обсудить "Ромео и Джульетту", "Маленьких женщин", "Великого Гэтсби", "Оно", "Планету обезьян", "Лолиту" и "На западном фронте без перемен". Список составил автор и ведущий программы Евгений Стаховский.

"Поскольку в первом сезоне речь идет о множественных экранизациях мне хотелось обратиться к произведениям, и отдельно, и в своем соединении значимым - и с точки зрения литературы, и с точки зрения кинематографа, идейно, художественно, стилистически. Это не всегда равноценно, но в итоге оказывается любопытно", - объясняет он корреспонденту "РГ" и честно признается, что на самом деле критерий был один, и весьма субъективный, - его собственный интерес.

По словам Стаховского, у кино сегодня есть все средства для того, чтобы передать литературное произведение максимально близко. При этом, и литература, и кино - это отдельные виды искусства. "Но кино, как искусство синтетическое, может себе позволить, а если говорить откровенно, должно выходить за пределы чистой литературы и рождать новое произведение, предлагать новое откровение. У нас есть возможность снять книгу "по тексту", но тогда при чем тут кино? У нас есть возможность оторваться от текста, но тогда при чем тут литература? "Властелин колец" долгое время считался книгой, невозможной для экранизации, но у Питера Джексона получилось. А есть, например, фильм Blue, Дерека Джармена - это не экранизация, но в основе текст и, значит, это экранизация этого текста. Кино - фантазия, сон режиссера, актера, художника и, возможно, ваш сон - это просто другой сон, та самая "царская дорога к бессознательному", - отметил он.

Главное, по его мнению, не зацикливаться на чем-то одном и во всем искать новые смыслы. "Если, посмотрев "Экранную копию", вы хоть что-то узнали, хоть что-то открыли новое, значит у нас получилось", - добавил Евгений Стаховский.