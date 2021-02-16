Как "Дон Кихот" и "Маленькие женщины" попали в кино

Новости

ВОЗ определила четыре версии происхождения коронавируса 13:59
В московском метро подростки с битой напали на пассажиров 13:50
Школьники могут бесплатно посещать свыше 100 столичных музеев и выставочных залов 13:43
В Москве очистили от снега 78% дорог 13:42
Кардиолог назвала неочевидные признаки проблем с сердцем и сосудами 13:36
На острове Валаам произошел пожар рядом с монастырем 13:36
Умерла Заслуженная артистка России Лариса Кичанова 13:31
На Сардинию будут пускать только вакцинированных туристов 13:16
"Спутник V" предложили использовать для сближения Юга и Севера Кореи 13:14
В Турции вырос гигантский апельсин 13:13
Песков: Парад Победы в 2021 году точно состоится 13:06
Песков рассказал о планах зарубежных визитов Путина 13:05
Оперштаб: Еще 2062 пациента вылечились от коронавируса в Москве 13:01
Песков назвал вероятные сроки восстановления очного формата работы Путина 13:00
Совфед в среду примет решение по кандидатам в Центризбирком 12:58
Собянин выделил еще 3 млрд рублей на выплаты медикам ковидных больниц 12:55
В Крыму суд избрал меру пресечения подозреваемым в финансировании "ИГ" 12:54
"Душа" стала самым успешным фильмом Pixar и Disney в России 12:43
В Новой Москве началась эвакуация после взрывов 12:36
Съемки восьмой части серии "Миссия невыполнима" откладываются 12:25
"Единая Россия" внесет проект о борьбе с безработицей 12:24
Глава СК проверит инцидент с водителем, наехавшим на женщину с коляской 12:21
Актрису Эшли Джадд доставили в реанимацию после инцидента в Африке 12:10
В Совфеде оценили идею расширить программу льготной ипотеки на ИЖС 12:10
В Петербурге госпитализировали Михаила Боярского 12:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16.02.2021 13:44
Рубрика: Культура

Как "Дон Кихот" и "Маленькие женщины" попали в кино

Текст: Наталья Лебедева
Можно ли померить книголюбов и киноманов? Существуют ли книги, которые стоит не только читать, но и смотреть? Какие великие романы ни одно десятилетие будоражат умы режиссеров, заставляя их снова и снова рассказывать вечные истории языком кино? Ответы на эти и многие другие вопросы будут искать эксперты - кино- и литературные критики и профессиональные психологи - в новом образовательном проекте "Экранная копия", который запустил телеканал "Кино ТВ".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В первом выпуске, который уже можно посмотреть в YouTube, ведущий Евгений Стаховский обсуждает с кинокритиком Антоном Долиным культовый роман Мигеля де Сервантеса "Дон Кихот". Почему "Дон Кихот" покорил композиторов и режиссеров? Как отрицательный персонаж приобрел романтические черты? Эксперты разбирают главные экранизации в истории кинематографа и пытаются выбрать лучшую из них. А заодно обнаруживают Дон Кихота в других произведениях мировой литературы и кинематографа и выясняют причем здесь Шаляпин.

Фото: Объединенный госархив Челябинской области
Как Остап Бендер строил завод: Следы великого комбинатора нашли на Урале

В одном из ближайших выпусков "Экранной копии" критик Галина Юзефович расскажет про значимость и актуальность произведений для своего времени. Психолог Мария Бразговская проанализирует линии произведений с точки зрения психологии и покажет, какие болевые точки героев находят отражение в XXI веке.

Помимо "Дон Кихота" экспертам предстоит обсудить "Ромео и Джульетту", "Маленьких женщин", "Великого Гэтсби", "Оно", "Планету обезьян", "Лолиту" и "На западном фронте без перемен". Список составил автор и ведущий программы Евгений Стаховский.

"Поскольку в первом сезоне речь идет о множественных экранизациях мне хотелось обратиться к произведениям, и отдельно, и в своем соединении значимым - и с точки зрения литературы, и с точки зрения кинематографа, идейно, художественно, стилистически. Это не всегда равноценно, но в итоге оказывается любопытно", - объясняет он корреспонденту "РГ" и честно признается, что на самом деле критерий был один, и весьма субъективный, - его собственный интерес.

По словам Стаховского, у кино сегодня есть все средства для того, чтобы передать литературное произведение максимально близко. При этом, и литература, и кино - это отдельные виды искусства. "Но кино, как искусство синтетическое, может себе позволить, а если говорить откровенно, должно выходить за пределы чистой литературы и рождать новое произведение, предлагать новое откровение. У нас есть возможность снять книгу "по тексту", но тогда при чем тут кино? У нас есть возможность оторваться от текста, но тогда при чем тут литература? "Властелин колец" долгое время считался книгой, невозможной для экранизации, но у Питера Джексона получилось. А есть, например, фильм Blue, Дерека Джармена - это не экранизация, но в основе текст и, значит, это экранизация этого текста. Кино - фантазия, сон режиссера, актера, художника и, возможно, ваш сон - это просто другой сон, та самая "царская дорога к бессознательному", - отметил он.

Главное, по его мнению, не зацикливаться на чем-то одном и во всем искать новые смыслы. "Если, посмотрев "Экранную копию", вы хоть что-то узнали, хоть что-то открыли новое, значит у нас получилось", - добавил Евгений Стаховский.

Культура Литература Культура Кино и ТВ Гид-парк

Главное сегодня

Песков назвал вероятные сроки восстановления очного формата работы Путина
Госдума расширила право многодетных родителей на отпуск в удобное время
Собянин утвердил размер допвыплат медработникам, лечащим COVID-19
Минсельхоз прокомментировал сообщения о возможном росте цен на колбасу
В Петербурге госпитализировали Михаила Боярского
Новые российские фильмы, о которых говорят: две драмы и две комедии
Где услышать сразу 220 русских писателей