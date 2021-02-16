Запретят ли мобильные телефоны на уроках? Можно ли детям брать в классы домашнюю еду? Долго ли еще школы будут измерять температуру на входе? "Российская газета" провела "горячую линию" с экспертами Роспотребнадзора, чтобы выяснить, как новые санитарные правила изменят жизнь учителей, детей, родителей. На самые острые вопросы читателей ответила заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ирина Брагина.

Ирина Викторовна, начали действовать новые санитарные правила Роспотребнадзора для школ и других "детских" организаций. Прописана ли в них цифровая реальность, в которой внезапно оказалось все российское образование?

Ирина Брагина: Да, новые "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" начали действовать только в январе 2021 года. По сути, мы собрали в один документ более 30 ранее действующих нормативных актов, которые касаются очень многих аспектов жизни школ, детских садов, вузов и колледжей, техникумов, даже детских лагерей и детских игровых комнат. Провели огромную работу. Учли и вопросы, связанные с цифровой образовательной средой. И если раньше часть положений в СанПиНах носили рекомендательный характер, то теперь все нормы в новом документе - обязательные. Например, с целью профилактики заболеваний мы вводим обязательное требование проведения гимнастики для глаз при использовании в школах электронных средств обучения.

Одна из новых норм: "Для образовательных целей мобильные средства связи не используются". Ребенку нельзя будет принести смартфон в класс?

Ирина Брагина: У нас нет запрета приносить мобильные телефоны в школу. Дети могут свободно пользоваться ими для связи с родителями или общения - это никак не регламентируется. В новых санитарных правилах речь идет о том, что мобильные телефоны не должны использоваться как средство для обучения. И если на уроке учитель хочет, допустим, показать какие-то видеоматериалы в электронном виде, то он должен использовать компьютер, планшет, моноблок, интерактивную доску... Но ни в коем случае не личные телефоны учеников. Да, мы прекрасно понимаем, что сейчас у нас в смартфоне - целый компьютер. Но определенные ограничения нужны: требования к размеру шрифта, расстояние до экрана и другие.

Спрашивает Татьяна Бунина из Новосибирска: "Я учитель начальных классов, живу в центре города. Дома строятся как грибы, а школ - ни одной. В классах по 35 человек. Нагрузка колоссальная, нет возможности уделить внимание каждому ученику. Прописаны ли в новых СанПиНах жесткие правила по наполняемости классов?"

Ирина Брагина: Разделяю беспокойство этого педагога. Это действительно тяжело - работать с таким количеством детей. И проблема, когда новое жилье строилось без инфраструктуры, без школ и детских садов, в регионах действительно существует. Мы о ней знаем. В новых санитарных правилах количество детей в классе рассчитывается, как и раньше, исходя из нормы площади учебного кабинета. Без учета площади, необходимой для расстановки мебели, на одного ученика при фронтальных формах занятий должно приходиться не менее 2,5 квадратных метра. И не менее 3,5 квадратных метра - при групповых занятиях. Здесь ничего не изменилось. Можно обратиться к нам напрямую или в региональные органы управления Роспотребнадзора для решения этого вопроса.

Мы всегда готовы услышать учителей. Например, именно с учетом предложений педагогического сообщества у нас в санитарных правилах впервые прописана возможность создания трансформированных пространств. Ведь сегодня многие школы строятся по индивидуальным проектам. И какие-то большие зоны для отдыха могут быть быстро переформатированы, допустим, в малые пространства для занятий в группах.

Айгуль Камаева, собкор "РГ" в Уфе: "Электронное оборудование необходимо ежедневно дезинфицировать. Кто это должен делать? Школьники?"

Ирина Брагина: Да, такая норма у нас есть. Дезинфицировать гаджеты важно для профилактики инфекций, которые могут передаваться контактным путем. Вы только представьте, сколько детей может пройти за целый учебный день через одну клавиатуру, допустим, в кабинете информатики? И конечно, санитарные правила написаны в первую очередь для школ. Именно школа должна организовать дезинфекцию исходя из своих возможностей. Этот вопрос администрация может проработать с родителями. Что касается дезинфекции личных гаджетов школьников, я бы рекомендовала, чтобы родители дали ребенку с собой в школу специальную салфетку с антисептиком. Объяснили, почему нужно протирать и свой гаджет, и клавиатуру. Очень важно сформировать у детей здоровые привычки. И это - одна из них. В помощь родителям на сайте Роспотребнадзора мы разместили специальную памятку.

То есть санитарные правила - это не только про контроль, но и про здоровые привычки?

Ирина Брагина: Да, в январе также начали действовать санитарные правила, которые устанавливают требования к организации общественного питания населения. Один из самых важных разделов документа посвящен особенностям организации общественного питания детей. То есть в школах, детских садах, детских лагерях и т.д. Главный принцип - питание должно быть здоровым, полноценным, учитывать особенности региона. Очень важно сформировать у детей привычку к здоровому и правильному питанию. Мы уже сейчас видим по мониторингу заболеваемости, что во многих семьях дети любят сладкое, жирное, фастфуд. Мы видим, что растет процент людей всех возрастов не только с избыточным весом, но уже и с ожирением. И если мы сформируем у ребенка в школе привычку, допустим, съесть вместо булочки салат из морковки, он, может быть, и родителей этому научит. И делать это нужно уже с первого класса.

Олег Корякин, собкор "РГ" в Казани: "Сын ест только мамины котлеты. Могу я ему дать их с собой в школу или это нарушение санитарных правил? И может ли сын этими котлетами угощать своих одноклассников?"

Ирина Брагина: Роспотребнадзор не запрещает приносить в школу еду из дома. Нарушением санитарных правил это не будет. Родители лучше знают своего ребенка и его вкусовые пристрастия. А папе хотелось бы порекомендовать, чтобы он учитывал, что котлета - это продукт, который мы относим к рисковой продукции в эпидемиологическом отношении. Она должна быть хорошо термически обработана. Такие продукты долго не хранятся. Что касается угощения других детей, такие моменты также не регулируются санитарными правилами. В каждой семье свои установки. Еще раз повторю: мы не запрещаем, если родитель даст ребенку с собой бутерброд. Но есть другой запрет - нельзя из домашних продуктов готовить для всей школы именно в организованном питании. Продукция и сырье, и полуфабрикаты должны иметь документ о производстве со всеми требованиями, которые определены законодательством, что этот продукт или сырье безопасны.

Вопрос ребром

Продлятся ли временные "ковидные" санитарные требования в следующем учебном году?

Ирина Брагина: Тот документ, о котором вы говорите, действует для школ до 1 января 2022 года. Могу лишь сказать, что те простые меры защиты, которые прописаны - термометрия, проветривание, закрепление за каждым классом своего кабинета, - показали себя очень эффективными и при их соблюдении позволяют сохранить в школах очное обучение.

Регламент

Нормы использования гаджетов в школах

Дети 1-2-х классов должны проводить за компьютером не более 20 минут, 3-4-х классов - 25 минут, 5-9-х классов - 30 минут. А старшеклассники - максимум 35 минут. Минимальная диагональ для монитора компьютера или ноутбука - 39,6 см, для планшета - 26,6 см. Экран гаджета должен находиться от ребенка на расстоянии не менее 50 сантиметров. Наушники можно использовать непрерывно не более часа, и громкость - не более 60% от максимальной.

Во время дистанционного обучения, где используются электронные устройства, занятия должны заканчиваться не позднее 18 часов, а продолжительность урока не должна превышать 40 минут.