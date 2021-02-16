Как мобильная служба реабилитации помогает москвичам с инвалидностью

Главное правило столичных реабилитологов - не терять время. Они не ждут, когда человек, ставший инвалидом вследствие тяжелой травмы или заболевания, обратится за помощью, а сами отправляют к нему бригаду мобильной службы. Таким образом, у москвичей, практически лишенных возможности передвигаться, есть возможность ежегодно восстанавливаться в стенах родного дома и в привычной обстановке. Пока в городе 54 таких бригады, но столичные власти планируют в этом году увеличить их количество на 30 процентов.

Массаж на дому

ДЦП, инсульт, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона или Альцгеймера... Людям с такими, казалось бы, безнадежными диагнозами курсы реабилитации тем не менее нередко помогают поддерживать состояние и улучшают качество жизни. Кому-то из них приходится буквально заново учиться вставать со стула или просто поднимать руки. Но для этого нужно заниматься регулярно, говорит начальник управления по социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности департамента труда и соцзащиты Алексей Петров. "Мобильная служба работает уже пять лет, но ее необходимость стала особенно очевидной в пандемию, когда одну часть реабилитационных центров перепрофилировали под обсерваторы, а другие приостановили очную работу. И только благодаря мобильным бригадам с людьми с инвалидностью продолжились занятия на дому", - рассказал он.

Некоторым москвичам, нуждающимся в реабилитации, помощь мобильных бригад потребовалась как раз в карантин. Один из них - 60-летний Игорь Владимирович Андрияшкин. Художник и мастер по витражам уже год живет с последствиями инсульта - левая сторона тела парализована, нарушена речь... Его супруга, Людмила Михайловна, рассказала, что беда случилась на Канарских островах, куда они уехали в долгожданный отпуск. "Но на следующий день после долгого перелета мы были не в красивом номере отеля, а в госпитале. Там весь отпуск и прошел. Когда вернулись в Москву, в Склифе мужу сделали операцию. После нее вся надежда оставалась на реабилитацию. Но куда обращаться? Платили сумасшедшие деньги в частных центрах, в которых одно занятие стоит от трех тысяч, а курс, как правило, рассчитан минимум на 16 дней", - вспоминала Людмила Михайловна.

Женщина обратилась за помощью в территориальный центр соцобслуживания. Рассказала, что после занятий к супругу возвращаются силы, хоть и по стеночке, но он пытается ходить и даже пробует рисовать. В ноябре, когда их ближайший центр реабилитации "Царицыно" не проводил очные занятия, соцработники предложили Андрияшкиным принять у себя дома выездную бригаду. "Я подумала, что это очень удобно, не надо никуда ехать, а после первого занятия поняла, как нам повезло. Кроме специалиста по лечебной физкультуре и массажиста к нам приезжали невролог и даже логопед, который помог супругу не потерять навык говорить. Он проводил с ним артикуляционную гимнастику, работал над голосом и интонацией, отрабатывал звуки и дыхание, делал массаж языка", - поделилась Людмила Михайловна. Игоря Владимировича так вдохновила работа бригады, что он старается заниматься самостоятельно. Пока, конечно, не все получается, нужен контроль специалистов, но супруги надеются, что такие важные для здоровья и развития занятия будут проходить чаще.

Уроки спасения

Реабилитационные курсы, которые проводит мобильная бригада, разрабатываются индивидуально для каждого пациента. На первичный прием обязательно выезжают врачи, проводят осмотр и принимают решение о необходимости, например, массажа или лечебной физкультуры. Эффект от определенного упражнения индивидуален, поэтому остается только пробовать, смотреть и снова пробовать. В среднем курс длится 28 дней. "Сейчас в городе 54 мобильные бригады, в которых трудятся около 250 профессионалов. За день бригаде удается посетить от 4 до 7 человек. В месяц у каждой получается более 100 выездов", - подсчитал Алексей Петров.

В бригадах работают психологи, логопеды, специалисты ЛФК, массажисты, физиотерапевты и неврологи. К самым маленьким пациентам выезжают на дом еще и учителя-дефектологи, специалисты по социально-бытовой реабилитации. В арсенале каждой бригады есть все необходимое современное оборудование - аппараты для магнитотерапии, лазерной, ударно-волновой и вакуумной терапии, а также специальные тренажеры и инвентарь для лечебной физкультуры.

Получить бесплатный курс реабилитации на дому просто: нужно обратиться с заявлением и документами в территориальный центр соцобслуживания по месту жительства. Его сотрудники, учитывая характер заболевания, отправят документы в один из пяти реабилитационных центров: Московский городской центр реабилитации, Научно-практический центр медико-социальной реабилитации им. Л.И. Швецовой, Центр реабилитации инвалидов "Царицыно", Научно-практический реабилитационный центр.

В бригадах работают психологи, специалисты ЛФК, массажисты, физиотерапевты и неврологи. Фото: предоставлено Центром реабилитации инвалидов

Помогают жить

69-летняя Нина Васильевна Гиба стала одной из первых пациенток мобильной бригады. В территориальном центре соцзащиты Бутырского района ей давно помогают. Женщина страдает рассеянным склерозом, не ходит. "Мы живем на пятом этаже в доме без лифта, поэтому и в коляске очень тяжело меня куда-то вывозить, а о курсах реабилитации вне дома не может быть и речи", - рассказала Нина Васильевна. Она призналась, что именно мобильная служба реабилитации "вытащила" ее из тяжелого гипертонического криза в 2019 году, когда она ни ложку держать, ни говорить не могла. "Хочется еще пожить, а платные услуги мне не по карману - почти вся пенсия уходит на лекарства, а оставшихся не хватит и на пару сеансов массажа", - говорит пенсионерка.

В этом году число мобильных бригад увеличат более чем на треть

По статистике департамента труда и соцзащиты, более 95% людей с инвалидностью отметили положительную динамику после прохождения реабилитации. У пациентов укрепляется мышечный корсет, улучшается сон, выравнивается давление, настроение повышается. Алексей Володин, замруководителя департамента, отметил, что в этом году география работы службы расширится, а число мобильных бригад планируется увеличить более чем на треть: "Масштабирование службы мобильной реабилитации - одно из приоритетных направлений работы департамента в 2021 году. За прошлый год силами разнопрофильных специалистов мобильных бригад жителям Москвы было оказано более 2500 курсов".

Кстати

Без лишних бумаг

В столице упростили порядок получения госуслуг для инвалидов. Им больше не нужно подтверждать свой статус. Если раньше инвалидам требовались специальные справки, например, для оформления доплат к пенсиям, то сейчас можно обойтись без лишних бумаг. Статус инвалида теперь отображается в специальном федеральном реестре в электронном виде.

Справка "РГ"

На портале мэра Москвы появилась новая услуга: можно заполнить онлайн-форму для получения компенсации на приобретение технических средств реабилитации. Столик прикроватный, стул для ванны и душа, сиденье для ванны, насадку на унитаз - все это и многое другое можно приобрести и получить компенсацию. Выплата назначается на основании рекомендаций в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА).