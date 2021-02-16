Как отсудить ущерб за травму при падении на льду

В Сибири растет количество "гололедных" исков. И суды все чаще выносят решения в пользу пострадавших, обязывая местные власти и управляющие компании выплачивать истцам круглые суммы.

Новокузнецкий районный суд взыскал с администрации Красулинского сельского поселения 150 тысяч рублей морального вреда, нанесенного несовершеннолетней Веронике В. из поселка Степной. Девочка осталась сиротой, после того как ее мама, возвращаясь с работы, поскользнулась на пешеходной дорожке у детсада. Дело было февральским вечером 2019 года. А через несколько дней женщина скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы. Администрация сельского поселения, отвечающая за очистку территории от снега и наледи, обработку антигололедными реагентами, была признана виновной в том, что не обеспечила безопасность.

- При рассмотрении дел о причинении вреда жизни или здоровью закон предусматривает презумпцию вины ответчика. Потерпевший лишь представляет доказательства, подтверждающие факт увечья или иного повреждения здоровья. И в этом процессе администрация муниципалитета не смогла доказать, что содержала и обслуживала вверенную ей территорию должным образом, - отмечает новокузнецкий юрист Константин Рыбаков. - Суд установил, что тротуары против гололеда зимой не обрабатывали.

Бабушка, оформившая опеку над внучкой, оценила нанесенный ребенку моральный вред в 600 тысяч рублей. В итоге суд частично удовлетворил иск. Решение в силу пока не вступило, сельская администрация его обжалует.

А новокузнечанке Людмиле М. удалось отсудить у администрации Новоильинского района города сто тысяч рублей компенсации плюс расходы на оплату юридических услуг спустя шесть лет. Осенним утром 2014-го женщина по дороге на работу спускалась возле дома на улице Рокоссовского по обледеневшей лестнице без перил. Потеряв равновесие, упала. В траматологии, куда ее доставила "скорая", поставили диагноз: закрытый оскольчатый перелом костей в нижней трети голени со смещением. Пролежав месяц в стационаре, пострадавшая еще почти полгода лечилась амбулаторно. Хромает она по сей день. Так что с трудоустройством теперь большие проблемы.

Суды все чаще выносят решения в пользу пострадавших

Между тем администрация района от ответственности за текущее содержание лестницы открестилась. А представитель мэрии заявила, что объект не состоит у города на балансе. И вообще травма была получена 13 октября, а период зимней уборки в городе официально стартует 15-го. Соответчик - управляющая компания "Кристалл" - доложила, что в 2014 году злополучные ступеньки обслуживала не она, а УК "24 Квартал". Однако в ходе судебного процесса выяснилось, что травмоопасного лестничного марша вообще нет ни у кого на балансе, в реестре муниципального имущества он тоже отсутствует, а значит, и не обслуживается. При этом согласно статье 225 ГК РФ именно орган местного самоуправления, на территории которого находится бесхозяйная недвижимость, должен был позаботиться о ее постановке на учет. Обратиться в суд за признанием права муниципальной собственности на объект и создать условия для контроля и надзора за ним.

- В итоге суд возложил ответственность на мэрию, ведь именно отсутствие необходимых мер с ее стороны привело к травме, - подытожил Константин Рыбаков.

В другом случае за роковое падение на льду расплатилась управляющая компания. Куйбышевский райсуд Новокузнецка взыскал с "Академии ЖКХ" 58,3 тысячи рублей в пользу Андрея Б. Под Новый 2016 год, возвращаясь из гостей, он сломал ногу во дворе многоэтажки и вместо отпуска надолго угодил на больничный.

Советы юриста

Как получить компенсации за "гололедную" травму

Если травмировались на тротуаре или лестничном марше, отвечать за это должно муниципальное образование, в чьем ведении находится участок. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Что делать?

1. Попросите очевидцев или сами вызовите бригаду "скорой помощи". Отметка в сигнальном листе поможет доказать в суде, что травма получена именно здесь, а не в другом месте.

2. Запишите контактные данные непосредственных очевидцев вашего падения (Ф.И.О., телефон, адрес). Возможно, эти люди выступят в качестве свидетелей.

3. Если травма подтвердится, сохраняйте все чеки о расходах на лечение. Потраченную сумму можно будет взыскать с ответственных за участок, где вы получили травму.

4. После выздоровления вы имеете право обратиться в суд за взысканием с виновных компенсации морального вреда.

Кто виноват?

Если вы опасно поскользнулись на территории многоквартирного дома, ответчиком будет управляющая организация или ТСЖ, обязанные содержать придомовую территорию надлежащим образом.

Если вы упали на крыльце магазина или торгового центра, к ответу будет привлечен их собственник.

Если травмировались на тротуаре, в сквере, парке, на аллее или лестничном марше, отвечать за это должно муниципальное образование, в чьем ведении находится земельный участок.

Важно

Научитесь падать

Информационный партнер "РГ" портал "Алтайская правда" дает советы, как уберечься во время гололеда. Например, прикрепить на каблуки металлические набойки, натереть наждачной бумагой подошву или наклеить на подошву изоляционную ленту (лейкопластырь).

Особое внимание коллеги уделяют умению падать. А именно... Если вы поскользнулись, сразу присядьте, чтобы снизить высоту падения. Не пытайтесь спасти вещи, которые несете в руках. В момент падения надо сжаться (напрячь мускулы, а коснувшись земли, перекатиться, чтобы смягчить силу удара). Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь вам. Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга.