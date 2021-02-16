Племянница недавно вступившей в должность вице-президента США Камалы Харрис вовсю раскручивает свой бизнес, причем, несмотря на очевидный конфликт интересов, делает это за счет высокой должности своей тёти. 36-летняя Мина Харрис занимается продажей собственной линии свитеров для феминисток и в открытую использует в своих товарах фотографии и цитаты Харрис. Ведь та, будучи первой в истории США женщиной в кресле вице-президента, сегодня считается едва ли не иконой для феминисток.

Газета Daily Mail нашла несколько онлайн-магазинов, где в описании свитеров от Мины звучат цитаты ее родственницы из Белого дома. Например, рядом со свитером, на котором написано "Амбициозная", приведено высказывание Харрис: "Вашим амбициям будут сопротивляться, найдутся люди, которые скажут, что вы вылезли за пределы своей полосы". На другом и вовсе напечатано фото Камалы и стоит подпись: "Тетушка вице-президент".

После того как дуэт Джозефа Байдена и Камалы Харрис победил на выборах в США 3 ноября 2020 года, юристы новой администрации потребовали от Мины прекратить использование образа вице-президента в рекламе. Сама бизнесвумен заверила, что "будет строго соблюдать все правовые и этические нормы", но на деле продолжает раскручивать свои проекты за счет статуса родственницы. Мало того, что Мина не выполнила обещание убрать упомянутую линию одежды до инаугурации Байдена и Харрис, так еще и запустила новую коллекцию под слоганом: "Я говорю" (англ. I m speaking) - эти слова Камала Харрис использовала на дебатах, когда ее пытался перебить республиканец Майкл Пенс.

После выборов Мина стала регулярно появляться на страницах прессы, зачастую упоминая имя тети и рекламируя свою одежду. Она также охотно пиарит свои феминистические взгляды, в том числе рассказывала, как ее муж бросил высокооплачиваемую работу и сидит дома с двумя дочками ради того, чтобы она могла заниматься своим бизнесом.

Помимо одежды она поучаствовала в создании лимитированной серии популярных наушников со слоганом "Первая, но не последняя: специальные наушники для женщин", очевидно, обыгрывая то, что ее тётя - первая вице-президент женского пола. Кроме того, Мина написала книжку для детей под названием "Большие идеи Камалы и Майи" (Майя Харрис - мать Мины).

Такой принт с Харрис и подписью "тетушка вице-президент" появился на свитере, продаваемом Миной. Фото: phenomenalwoman.us

Впрочем, хотя поведение племянницы вице-президента, мягко говоря, не выглядит образцовым с точки зрения декларируемых американцами стандартов в отношении конфликтов интересов, на самом деле редкостью это для США не является. За другими примерами далеко ходить не надо.

Хантер Байден - сын президента Джозефа Байдена, является постоянным фигурантом публикаций в прессе из-за скандалов вокруг его доходов в период правления Барака Обамы (2009-2017 годы). Тут и хорошо известные вопросы о якобы случайном трудоустройстве Хантера в украинскую компанию Burisma на должность с зарплатой в десятки тысяч долларов и без особых обязанностей, все на фоне тесных контактов его отца с руководством Украины после переворота в Киеве в 2014 году, и выгодные дела с Китаем. Но Хантера это не останавливает. Недавно он подписал договор, по которому получит 1 миллион долларов за мемуары. Зять президента Говард Крейн недавно попал в прицел прессы после того, как выяснилось, что компания по страховым инвестициям, в которой он работает, обещает клиентам помощь в получении подрядов от государства. Брат президента Фрэнк Байден, возглавляющий юридическую контору, тоже недавно оскандалился тем, что пиарился на своей связи с Овальным кабинетом Белого дома.

Хотя раскрутка одежды за счет тёти в Белом доме выглядит сомнительно, для родственников президентов США такое поведение - совсем не редкость

Политические противники Дональда Трампа на протяжении всех четырех лет президентства упрекали его в том, что его семья и бизнес-империя наживались на статусе главы Белого дома. Например, после победы Трампа на выборах в 2016 году принадлежавший ему клуб Мар-а-Лаго во Флориде взвинтил цены на членство вдвое. При этом сам Трамп регулярно "заглядывал" на различные мероприятия в клубе и фотографировался с гостями, чем, конечно, подогревал интерес к нему. А в первые месяцы его президентства "Трамп-отель" в центре Вашингтона приобрел большую популярность у зарубежных гостей и лоббистов, которые, заселяясь там, рассчитывали на благосклонность главы Белого дома. Дочь и зять Трампа работали в Белом доме его советниками, при этом Иванка во время телеинтервью и мероприятий рекламировала одежду и украшения своего бренда. А советник президента Келлиэнн Конуэй как-то в эфире Fox News назвала их "замечательными" и призвала американцев покупать их. А вот племянница президента Мэри Трамп раскрутилась на том, что написала разгромную книгу о нем, название которой говорит само за себя: "Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире". Только за первый день продаж разлетелось около миллиона экземпляров этой книги. Справедливости ради, наживались на власти Трампа не только его родные, но и многочисленные журналисты, писавшие об этих схемах. Полное скандалов президентство Трампа дало обильную фактуру для рекордного как по количеству, так и по гонорарам числа мемуаров от имени журналистов всех мастей, имевших хоть какой-то доступ в Белый дом.

Наконец, в США можно построить целую библиотеку из написанного о том, какими разнообразными способами монетизировало свое пребывание у власти семейство Клинтон. Например, в свое время бестселлером стала книга "Деньги Клинтонов" (англ. Clinton Cash), автор которой раскрыл читателям потоки денег из-за рубежа в их семейный фонд в тот период, когда Хиллари Клинтон была госсекретарем США.