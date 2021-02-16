Руководство британского Агентства по лицензированию водителей и транспортных средств обязало сотрудников сообщить размер своей талии, чтобы решить, кому в случае выхода с удаленки могут грозить осложнения при возможном заболевании COVID-19, а кто находится в относительной безопасности. Для того чтобы оценить все факторы риска, которые могут привести к тяжелой форме коронавируса, работников попросили также сообщить о беременности, африканском или азиатском происхождении, а также наличии повышенного индекса массы тела. Ответы по этим и многим другим пунктам анкеты работодатель намерен перевести в баллы, на основе которых будет в конечном итоге принято решение, кому разрешат вернуться в офис. Об этом сообщает газета The Mirror. Причем, по сведениям издания, один из таких баллов можно получить, ответив на вопрос, превышает ли обхват талии отметку в 40 дюймов (101,6 см) у мужчин и 34 дюйма (86,36 см) у женщин.

В пандемию проблема лишнего веса заиграла новыми красками благодаря карантину, который на месяцы запер миллионы людей один на один с холодильником. Усугубил ситуацию и стресс, вызванный длительной изоляцией. "Существуют также метаболические изменения, связанные с синдромом "бей или беги". Когда вы испытываете стресс, ваше тело чувствует это и не отдает ни единой калории, когда думает, что ему нужна энергия для бегства или борьбы", - цитирует портал Yale Medicine доктора медицинских наук Джона Мортона. Как свидетельствуют результаты исследования портала RunRepeat, во всем мире 35,82% людей заявили, что набрали вес за время пандемии. Из них 71,25% набрали более 2,2 килограмма. При этом женщины, как оказалось, имели на 14,17% больше шансов прибавить в весе и на 16,82% меньше шансов его сбросить, чем мужчины. В опросе приняли участие 19 903 человека из 140 стран.

Примечательно, что, по данным исследования, больше всего людей, набравших килограммы, зафиксировано в США - 40,52%. Американцы оказались также на последнем месте по числу тех, кто сумел похудеть в пандемию - всего 27,71% респондентов. Уже к маю прошлого года опрос портала WebMD среди тысячи читателей в США показал, что половина опрошенных женщин и четверть мужчин набрали вес на карантине. А согласно аналогичному опросу среди 900 иностранных читателей, на изоляции в весе прибавили более половины мужчин и около трети женщин. На лишние "пандемичные" килограммы, накопившиеся с марта, пожаловалась и одна треть канадцев, участвовавших в совместном исследовании компании Leger и Ассоциации канадских исследований. Столько же рассказали, что стали гораздо реже заниматься спортом. А во Франции уже к маю 2020 года, по данным опроса Ifop, 57% респондентов поправились в среднем на 2,5 килограмма. 13% опрошенных набрали и вовсе более пяти килограммов.

Как показало исследование Университета Флориды, продлившееся с марта по май прошлого года, пандемия оказала большое влияние на рацион людей. Так, 44% респондентов заявили, что стали есть больше сладостей, в частности печенья. А 37% стали больше налегать на соленые закуски, например чипсы. По данным портала Lose It!, среди 1,4 миллиона его активных пользователей уже в последние две недели прошлого марта потребление конфет выросло на 266% по сравнению с февралем того же года. А пользователи приложений компании WW International, как показала статистика, стали употреблять на 40% больше ингредиентов для выпечки вроде муки, чем до локдауна.

Неудивительно, что на фоне пандемии некоторые работодатели стали уделять внимание физическому здоровью сотрудников. В вышеупомянутом британском Агентстве по лицензированию водителей и транспортных средств решили, что если работник наберет более четырех баллов по пунктам, при которых ему грозят осложнения в случае заболевания COVID-19, то он продолжит работать из дома. А если по каким-то причинам он этого сделать не сможет, то в агентстве ему предоставят оплачиваемый отпуск. А в Соединенных Штатах все больше стало появляться различных рекомендаций, как работодатель может помочь персоналу сбросить накопившиеся за карантин лишние килограммы. Одну из них под названием "Управление весом на рабочем месте в новой нормальной реальности" выпустила Северо-восточная бизнес-группа по здоровью.