Как в Китае проходит празднование Нового года в условиях пандемии

По традиции люди, которые целый год проработали вдали от родных мест, в канун праздника возвращаются в родные края, чтобы встретить его в кругу семьи. Однако в этом году многие откликнулись на инициативу правительства, которое рекомендовало праздновать Новый год "по месту текущего пребывания" и никуда не выезжать, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции. Однако то, что многие оказались вдали от семьи и родных, не помешало людям пообщаться с ними в новогоднюю ночь.

В этом им помог интернет. По видеосвязи люди "посидели" за общим новогодним столом, поздравляли друг друга с Новым годом. Кроме того, в интернете можно легко заказать близким новогодние подарки, которые будут доставлены прямо на дом, а также воспользоваться новыми технологиями, чтобы сделать семейный новогодний фотоальбом. Так люди, несмотря на традицию, сознательно поддерживают борьбу с коронавирусом.

Согласно статистике, перед Праздником весны число пассажиров железнодорожного и авиатранспорта значительно сократилось по сравнению с новогодними праздниками прошлых лет. Данные предварительного опроса свидетельствуют, что в этом году в 36 крупных и средних городах Китая число тех, кто не поехал домой на Новый год, увеличилось на более 48 миллионов, чем за предыдущие годы.

Как сказал в новогоднем обращении к стране лидер Китая Си Цзиньпин, "величие - в простоте, герои выходят из народа". В прошлом году в условиях эпидемии 1,4 миллиарда китайцев проявили сильную волю и удивительное единение. И сейчас на Праздник весны люди снова показали высокую сознательность и заботу о Родине. Как отметил старший советник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард, "каждый в Китае показал ответственную позицию и самоотверженность, здесь каждый вносит вклад в противостоянии эпидемии".

Для того, чтобы люди встретили Новый год по месту своей работы, понадобилась государственная поддержка, это своего рода "испытание на прочность" для правительства страны. На сайте издания South China Morning Post говорится, что центральное правительство Китая призвало людей не покидать места пребывания в течение всех новогодних праздников, а также обратилось к местным властям, чтобы те предприняли активные меры для поддержки тех, кто откликнулся на инициативу. Для того чтобы оставшиеся по месту работы люди смогли достойно встретить Новый год, был предпринят ряд мер, в числе которых бесперебойное энергетическое и товарное снабжение, увеличение развлекательных новогодних телепередач, транспортные льготы, оплачиваемый отпуск и другие.

При этом для тех, кто сознательно не поехал на малую родину, местные правительства подготовили целый пакет "подарков", начиная от скидочных купонов и бесплатных билетов на посещение туристических объектов по месту пребывания и заканчивая предоставлением бесплатной мобильной связи, чтобы люди не чувствовали себя одиноко.

В 2020 году в условиях пандемии Китай стал первой страной в мире, где зафиксирован экономический рост, страна выполнила намеченную цель - справилась с крайней нищетой, а во время Праздника весны 2021 года многие решили не прекращать работу, обеспечивая нормальную работу новогоднего рынка и жизнь общества.

Чтобы удовлетворить мировой спрос, многие китайские экспортные предприятия предлагают своим сотрудникам праздничные бонусы и оплату за сверхурочное время, сообщает британская газета Financial Times.

2021-й - год Быка по китайскому лунному календарю, Бык - это символ упорного труда, самоотверженности и силы. Такие ценные качества этого циклического знака китайского календаря в полной мере проявились именно в Праздник весны. Несмотря на то, что многим в Китае пришлось остаться по месту работы, людей скрепило чувство единения, что вселяет уверенность в развитие страны.