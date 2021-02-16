Абитуриентов в этом году ждут более 300 вузов, которые предлагают педагогические специальности. Это и традиционные педвузы, и педагогические факультеты в университетах. Профессия учителя считается массовой и всегда востребована. Кто такой учитель-трекер? Зачем педагогу стартап и курс жестовой речи? Шесть подсказок от проректора педвуза Кирилла Баранникова, как выбрать хороший педагогический университет.

1. Идем на день открытых дверей в этот вуз, смотрим видеотрансляцию и изучаем сайт. Наша задача - понять, какие дисциплины входят в образовательную программу. "Так вы узнаете, что будете учить, и что будете знать как выпускник. Хорошо, если в программе кроме предметной подготовки есть еще блок по развитию гуманитарных компетенций. В программу некоторых новых педагогических университетов входят курсы по развитию критического мышления, по усилению коммуникационных и презентационных умений, и даже курсы по созданию собственных проектов и стартапов. Обратите внимание на это", - рассказал "РГ" проректор Московского городского педагогического университета Кирилл Баранников.

2. Важно, чтобы у абитуриента была возможность поступать на направление - то есть не сразу выбирать точную специализацию, а делать это на втором или третьем курсе, когда уже было время присмотреться и самоопределиться.

3. Обратите внимание, можно ли самим "собирать" свою образовательную программу. Это можно делать с помощью курсов по выбору, они называются элективными. Такие курсы могут и углублять текущие дисциплины, и, напротив, давать знания по совершенно новым.

4. Вам нравится математика или история, вы хорошо знаете предмет и думаете, что этого будет достаточно современному учителю? Это не так. Учитель сегодня уже не человек, только хорошо знает свой предмет. Он может не просто давать учебный материал, а организовывать и поддерживать активную деятельность класса или каждого ученика. "Есть в бизнес-сфере такой термин - трекер. Это человек, который помогает двигаться по своей дороге, не сбиваясь с нее. Вот такой учитель-трекер и будет появляться в будущем. В мире уже есть такой опыт. Выбирая университет, смотрите, насколько педагоги сами готовы не только читать лекции, но и использовать форматы и технологии обучения, ориентированные на активную роль студента", - подчеркнул проректор МГПУ Кирилл Баранников. Тут помогут не только официальные источники информации, но и отклики студентов на форумах, в соцсетях.

5. Обратите внимание на программы, дающие две специальности или дополнительный профиль. Например, математика и физика, биология и химия, математика и физика на английском. Мультидисциплинарность - вот будущее профессии учителя. Основная технология междисциплинарности - проекты. Важно выбирать университет, где есть возможность освоить проектные техники и проектную культуру. Это могут быть проектные школы, интенсивные программы по развитию проектов и стартапов, акселераторы и инкубаторы. Информация об этом должна быть на официальном сайте вуза.

6. Задумывались ли вы, как директора школ выбирают учителей среди выпускников? Один из факторов такого выбора - это портфолио и сертификаты. Проректор МГПУ советует: "Остановите выбор на университетах, которые предлагают дополнительные курсы своим студентам и потом выдают сертификаты. Это могут быть языковые курсы, преподавание в школе основ искусственного интеллекта, адаптивной физической культуры или другие".

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Средний балл ЕГЭ абитуриентов педвузов в 2020 году: