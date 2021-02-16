Какие ведущие вузы предлагают курсы подготовки к ЕГЭ

До ЕГЭ - полгода. Еще не поздно записаться на подготовительные курсы в вузы и подтянуть школьные знания, чтобы сдать экзамен на высокий балл. Особый бонус от вузовских курсов - разбор заданий высокого уровня сложности. Обычно в школах на них обращают мало внимания, ведь система рассчитана на среднего ученика. На сколько баллов могут повысить оценку подготовительные курсы? Иногда и на 15-20. "РГ" представляет пять ведущих университетов, которые прямо сегодня готовы записать вас на очные или онлайн курсы.

1. МГТУ им. Баумана

Краткие очные подготовительные курсы начнут работать с 13 марта. Выпускникам предлагаются физика, математика, информатика и русский язык. Семь занятий по физике или информатике - 10 360 рублей. Математика и русский (тут по пять занятий) - 7 400 рублей. Если выбираем все четыре предмета, то это обойдется примерно в 35 тысяч рублей. В Бауманке есть вариант дистанционной подготовки, причем можно выбрать только те темы, которые ты хуже всего знаешь, а не тратиться на весь курс по предмету. После обучение - контрольная работа. Одно занятие - примерно тысяча рублей.

2. МГИМО

Предлагает школьникам подготовку и по собственному вступительному языковому экзамену и по предметам ЕГЭ. Если вы живете в глубинке, не уверены в своих знаниях по английскому языку, возможно, есть смысл записаться на дистанционные подготовительные курсы по английскому. Курсы помогут сдать ЕГЭ и успешно выдержать внутренний экзамен. Они начнутся в феврале и стоят 60 тысяч рублей. Зачисление будет идти по конкурсу. Кроме этого, в МГИМО ждут учеников 8, 9, 10 и 11 классов на очные и дистанционные курсы подготовки к ЕГЭ и экзамену по языку. Какие предметы предлагаются? Русский, математика, иностранные языки, включая китайский, история, обществознание. Есть ускоренные курсы, которые рассчитаны на 46 часов (по каждой дисциплине). Цена - 44 тысячи рублей.

3. МФТИ

Выпускников приглашают на онлайн подготовку к ЕГЭ по информатике, физике, математике. Вуз предлагает 20 занятий, она проходят 1-2 раза в неделю и длятся по три часа. Цена - 14 тысяч рублей. Для учеников других классов открыт набор в летнюю физико-математическую школу. Есть и другие варианты улучшить свои знания и подготовиться к экзаменам и олимпиадам.

4. РАНХиГС

Школьникам предлагается подготовка по трем предметам, нужным для поступления. Это математика, русский язык и обществознание. Занятия идут по выходным, длятся целый день и стоят 72 тысячи. Но это если вы выбрали все три предмета. Если два или один, цена уменьшается. Занятия, правда, уже начались, но всегда есть шансы присоединиться к группе

5. ВШЭ

Предлагает разные курсы интернет-школы для подготовки к ЕГЭ. Это математика, история, обществознание, биология, информатика, физика, русский, английский, литература. Цена - 12 тысяч рублей за курс. Присоединиться можно до 1 марта 2021 года.