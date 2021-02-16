С марта в школах 10 пилотных регионов появятся ставки советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. Эту работу получат самые активные и неравнодушные педагоги - победители конкурса "Навигаторы детства", который объявили минпросвещения и Российское движение школьников. Принять участие в отборе смогут все, кто уже имеет педагогический опыт, без ограничения по возрасту и стажу.

- Это молодой человек, выпускник педагогического вуза, который говорит со школьниками на одном языке и организует внеучебную деятельность: спортивные мероприятия, походы в театр, музеи, общение, - рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Подать заявку можно на сайте навигаторыдетства.рф до 14 марта. Всех участников ждет этап онлайн-тестирования. Те, кто покажет лучшие результаты, будут приглашены на финальный этап - собеседование. Результаты конкурса объявят не позднее 21 марта 2021 года.

Победители займут новые должности в школах Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской областей, а также города Севастополя и Ставропольского края. Они смогут рассчитывать на доплату в 15 тысяч рублей в месяц. Заявки на конкурс уже подали около 5 тысяч человек.

- Уверена, что советники директоров школ по воспитанию станут настоящими навигаторами детства, - рассказала исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева. - Задача - открыть ребенку мир возможностей, которые ему предлагают детские общественные объединения. Речь о том, чтобы слушать и слышать детей, быть с ними в едином информационном поле. Школьники хотят видеть советниками по воспитанию молодых современных людей, разбирающихся в инструментах, которыми дети познают мир, готовых транслировать запросы ребят школьной администрации.

Педагоги смогут рассчитывать на доплату в 15 тысяч

Повысить квалификацию воспитателей поможет "Артек". Педагоги заочно освоят теорию, а в самом "Артеке" попробуют применить ее на практике. В 2022 году "Навигаторы детства" могут появиться во всех регионах.