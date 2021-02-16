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16.02.2021,  
10:10
Текст:  Алексей Иванов

"Калашников" получил первые экспортные заявки на автомат АК-19

Фото: Пресс-служба Группы компаний "Калашников" Фото: Пресс-служба Группы компаний "Калашников"
Фото: Пресс-служба Группы компаний "Калашников"

От иностранных заказчиков уже начали поступать первые заявки на приобретение новейшего автомата АК-19, мировая премьера которого состоится на крупнейшей оружейной выставке Ближнего Востока IDEX-2021. Об этом сообщил гендиректор Группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов.

Фото: Калашников Media / YouTube
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Напомним, АК-19 - это экспортный вариант автомата АК-12, впервые новинка была представлена широкой публике на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Основным отличием оружия является калибр - в нем используется патрон 5.56х45 миллиметров, принятый на вооружение в странах НАТО и широко распространенный в мире. АК-19 также оснащен планками Пикатинни, телескопическим прикладом, новым диоптрическим прицелом и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы.

Первыми интерес к автомату проявили заказчики с Ближнего Востока. Как сообщает пресс-служба концерна "Калашников", их в данном оружии привлекает, в частности, то, что оно может надежно работать в условиях жаркого влажного климата и запыления.

Напомним, накануне "Калашников" также представил предсерийный образец карабина АКВ-521 калибра 5,45х39. Сейчас оружие проходит испытания, они предполагают эксплуатацию в различных неблагоприятных условиях, планируется отстрелять не менее десяти тысяч выстрелов.

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