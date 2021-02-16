Россиянин Аслан Карацев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. В четвертьфинале он в четырех сетах переиграл болгарина Григора Димитрова.

27-летний Карацев на этом Открытом чемпионате Австралии совершил прорыв, дойдя до четвертьфинала, где его поджидал 18-й номер посева болгарин Григор Димитров.

Некогда подававший огромные надежды представитель Болгарии начал встречу уверенно, словно рассчитывал справиться с соперником как можно быстрее, чтобы не потратить много сил. Особенно учитывая жаркую погоду в Мельбурне.

И в первом сете он доминировал на корте. Карацев все никак не мог найти свою игру, допускал много ошибок. Как результат он уступил партию со счетом 2:6.

Во второй партии преимущество болгарина также не вызывало вопросов, однако Карацев на характере бился в каждом розыгрыше, отыгрывая брейк-поинты, и в концовке партии при счете 4:4 сумел взять подачу соперника, выиграв сет - 6:4.

Димитров был явно деморализован и в третьем сете уступил россиянину вчистую - 1:6. Болгарин время от времени пристально смотрел, словно пытаясь понять, кто же играет против него.

В начале четвертого сета соперники обменялись выигранными геймами. Но затем Карацеву снова удалось выиграть подачу соперника. Димитров пытался сопротивляться, но россиянин выиграл и четвертую партию - 6:2.

За путевку в финал Карацев сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и Александром Зверевым из Германии.