Кардиолог назвала неочевидные признаки проблем с сердцем и сосудами

Самое распространенное сердечно-сосудистое заболевание - это артериальная гипертония, которой страдает почти каждый второй взрослый россиянин. Затем идет ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания и сердечная недостаточность.

Доктор медицинских наук Нана Погосова сообщила KP.RU, что повышение артериального давления может сопровождаться разнообразными симптомами, в том числе головными болями или чувством тяжести в голове, часто в затылочной области, а также потливостью и повышенной утомляемостью.

Внешними признаками атеросклероза могут быть ксантомы. Это локальные отложения холестерина и триглицеридов. Они имеют желтовато-бурый цвет и безболезненны, могут быть плоскими или в виде узелков, локализуются обычно на коже век, шеи, разгибательной поверхности рук. Если вы обнаружили такие образования у себя, обязательно пойдите к врачу. Необходимо также внести изменения в образ жизни: увеличить потребление овощей и фруктов, ограничить трансжиры, увеличить физическую нагрузку и похудеть.

При приступе стенокардии появляется боль в грудной клетке, чаще всего за грудиной. Боль может отдавать в левую половину грудной клетки, в шею, челюсть, в левое плечо, руку и под левую лопатку. Иногда боли как таковой нет, а есть чувство дискомфорта в груди или внезапно возникшие одышка и слабость.

Кроме того, сердечно-сосудистые заболевания, в частности, ишемическая болезнь сердца, у женщин протекает обычно тяжелее, и у них развивается больше осложнений, чем у мужчин. Женщины тяжелее переносят инфаркт миокарда и нуждаются в более длительной реабилитации. Они подвергаются большему риску тромбообразования после сердечно-сосудистой катастрофы.

- В связи со всеми этими обстоятельствами я призываю женщин внимательнее относиться к своему здоровью, не откладывать обследования на потом, а при малейшем подозрении на сердечный приступ не тянуть с вызовом скорой помощи, - отметила Нана Погосова.