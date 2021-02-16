Комитет одобрил проект о реестре турагентов

По словам председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина, законопроект направлен на систематизацию сведений о турагентах и формирование прозрачного рынка туристических услуг.

"Принятие законопроекта позволит людям обрести уверенность в защищенности своих интересов как туристов, уверенность в высоком качестве туристических продуктов, - заявил он. - Сегодня это далеко не так. И подчас, покупая тур у агента, человек не может быть уверен наверняка, что это подлинный тур от оператора, что его не вводят в заблуждение".

Пока что потенциальный турист, по его словам, рискует оказаться в ситуации, когда услуги в полном объеме оплачены, но при этом не предоставлены, и спросить даже в суде не с кого. "Благодаря реестру турист сможет получить достоверную информацию о том, имеет ли право конкретный турагент реализовывать тур от конкретного туроператора, - заявил глава комитета. - И в реестре должна быть эта информация. При ее отсутствии договор между агентом и оператором считается недействительным".

Кроме того, законопроект поможет проверяющим органам, включая Ростуризм, быть осведомленными о том, куда турагенты направляют туристов. Это даст возможность Ростуризму в случае банкротства туроператора выяснить, где находятся клиенты того или иного турагента, а затем помочь им.

Предусматривается, что реестр будет функционировать в виде подсистемы информационной системы "Единый федеральный реестр туроператоров".

Ко второму чтению Борис Пайкин предложил прописать в законе обязанность туроператора отвечать по обязательствам зарегистрированных в реестре турагентов, в случае если те прекратили свою деятельность. Например, обанкротились или по другим причинам не могут предоставить туристам услуги, предусмотренные ранее заключенным договором. Эта поправка была одобрена.

При этом исключение сведений о турагенте из реестра не прекращает действие ранее заключенных договоров. Также и туроператор в этом случае не освобождается от обязанности обеспечить туристам услуги по договору, говорится в тексте законопроекта ко второму чтению.