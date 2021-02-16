Конституционный суд проверит законы, защищающие от домашнего насилия

Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу Людмилы Саковой из Оренбургской области. Женщину регулярно избивает брат, но законодательство в сфере домашнего насилия защитить ее не может. Людмила считает, что тем самым оказывается нарушена статья 52 Конституции РФ, которая гарантирует защиту закона потерпевшим от преступлений.

Людмила Сакова с сыном живет в одном доме со своим родным братом Геннадием. Тот регулярно "учит" сестру жить так, как ему кажется правильным. В судебных решениях есть его объяснения - "ходит в доме в уличной обуви и не убирает мест общего пользования", за это он бьет женщину по лицу и головой об стену, таскает за волосы. Но после того, как в 2017 году статья 116 УК РФ была декриминализована, побои в отношении членов семьи и других близких лиц перешли из категории преступлений в разряд административных правонарушений. "Чего промеж своих не бывает", - наверное, подумали законодатели. Однако все-таки ввели в УК статью 116.1, которая предусматривает уголовную ответственность за нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. И в 2018 году Геннадий Саков сначала был оштрафован, а после нового заявления сестры в полицию - приговорен к исправительным работам. Однако так и не исправился.

Новое дело в отношении абьюзера рассматривал мировой судья судебного участка N 4 Оренбургского района Оренбургской области в феврале 2020 года. И квалифицировал его по статье 6.1.1 КоАП РФ "Побои". То есть после уголовного наказания преступник - по сути, рецидивист - вновь отделался легким испугом и обязательными работами на срок 100 часов. Оспорить решение не удалось, и Людмила Сакова попросила защиты у конституционного правосудия. По ее мнению, вопрос можно решить с помощью всего одного слова - если убрать из статьи 116.1 УК РФ уточнение вида наказания.

- Общая часть УК признает отягчающим обстоятельством рецидив преступлений, - указала она в жалобе. - Однако в нарушение конституционной и международной норм и без учета Общей части УК слово "административному" создает ситуацию, в которой лицо, все еще имеющее судимость, но совершившее преступление за пределами годичного срока привлечения к административной ответственности, подлежит только административной ответственности. Хотя его действия признаются и Конституцией РФ, и УК более тяжкими, чем даже те, за которые он уже был осужден по статье 116.1.

Людмила Сакова считает, что подобное положение дел расходится в том числе с позицией Европейского суда, согласно которой и в развитие статьи 3 Конвенции о правах человека "власти обязаны учитывать особую уязвимость пострадавших от насилия в семье, не соответствует требованиям справедливости мер уголовно-правового характера и конституционному принципу равенства".

При этом на пересмотре своего дела она не настаивает, поскольку Геннадий уже был признан виновным и пересмотр нарушил бы его право не быть судимым за одно и то же деяние. Однако сама Людмила намерена отстоять свое право не бояться за себя и своего ребенка. О дате рассмотрения ее жалобы станет известно позднее.