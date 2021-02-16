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16.02.2021 20:55
Рубрика: Власть

По курсу - пираты

Наши моряки отрабатывают задачи вместе с экипажами из Ирана и Пакистана
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8384)
Корабли ВМФ России участвуют сразу в двух международных военно-морских учениях. Экипажи корвета "Стойкий" и среднего морского танкера "Кола" Балтфлота действуют совместно с иранскими моряками в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана. А наши черноморцы готовятся отрабатывать задачи вместе с коллегами из пяти стран в акватории Аравийского моря. Там под эгидой ВМС Пакистиана проходят военно-морские маневры "Аман-2021".

ВМФ России в рамках этого учения представляют корабли Черноморского флота - фрегат "Адмирал Григорович", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и спасательный буксир "СБ-739", подразделение морской пехоты, отряд разминирования и палубный вертолет морского базирования. Одна из задача учения подразумевает обмен опытом по отражению угроз пиратства в районах интенсивного судоходства.

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Нашим морякам есть что противопоставить не только флибустьерам, но и противнику посерьезнее. Достаточно сказать, что фрегат "Адмирал Григорович" оснащен крылатыми ракетами "Калибр". Еще на нем есть ракетный комплекс "Штиль-1", артустановка А-190 калибра 100 миллиметров, зенитные средства, реактивная бомбовая система и торпеды. Корабль может нести палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.

Что касается совместного учения с иранцами, то некоторые задачи моряки двух стран уже совместно отработали. Все началось с артиллерийских стрельб по надводным мишеням. "В ночное время между российскими и иранскими кораблями будут проведены тренировки по обмену световыми сигналами и по противодиверсионной обороне кораблей на незащищенном рейде", - сообщили на Балтфлоте. Кроме того, сценарием предусмотрено совместное маневрирование кораблей. А, пожалуй, главным эпизодом учений станет совместная операция по освобождению условно захваченного пиратами торгового судна.

Учить взаимодействию наших и иранских моряков в общем-то не надо. Такой опыт у них имеется. Достаточно сказать, что в сентябре прошлого года ВМС Ирана участвовали в одном из эпизодов российского стратегического учения "Кавказ-2020" - его разыграли на Каспии. А в декабре 2019 года в северной части Индийского океана прошло военно-морское учение России, Ирана и Китая.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот

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