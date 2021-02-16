Крупный алмаз назовут по имени вакцины - "Спутник V"

Особо крупный алмаз ювелирного качества весом более 100 карат получит имя "Спутник V" в честь первой российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Алросы.

Традиция присваивать имена уникальным алмазам появилась в первое десятилетие запуска алмазодобычи в Западной Якутии. С 1959 года собственные имена получили более 100 алмазов. Среди них кристаллы, получившие имена известных людей - "Юрий Гагарин", "Маршал Жуков", "Академик Королёв". Есть и более приземленные названия, связанные с реалиями советского времени и с современной Россией - "Старт пятилетки", "Москва - Олимпиада '80", "300 лет горно-геологической службе России", ""50 лет алмазодобывающей промышленности".

Алмаз, который получит имя первой российской вакцины от коронавируса, весит 100,5 карат и имеет явно выраженный светло-желтый цвет.

"Алмазы такого размера и цвета - настоящее чудо природы. Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом - но сотворенным руками наших ученых", - сказал глава компании Сергей Иванов.