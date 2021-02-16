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16.02.2021 19:03
Рубрика: Экономика

Плохой пример для подорожания

Кто накручивает цены на продукты в магазинах
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8384)
Морковь с поля продают по 25 рублей за кг, а на прилавке - она уже 50 рублей. Лук торговые сети забирают у производителей по 7 рублей, а в магазинах он стоит уже 17 рублей. Цены в магазинах растут, а производители теряют рентабельность. На съезде Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств 16 февраля фермеры, прихватив накладные, возмущались тем, как торговые сети "душат" мелкие хозяйства.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Около 85% продукции сейчас фермеры поставляют в крупные торговые сети. Зайти туда сложно, и фермеры вынуждены соглашаться на "кабальные" договоры со стороны сетей. Они, требуя от фермеров низкой отпускной цены, безжалостно накладывают штрафные санкции: опоздание на 5 минут - штраф, 10 некачественных картофелин в кузове - возвращают всю машину. В таких условиях рентабельность производства сводится к нулю, рассказал глава КФХ Иван Пиреев из Нижегородской области. Семена, удобрения подорожали и сдерживать рост цен у производителя резервов нет, жаловались фермеры.

Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости
"Руспродсоюз" прокомментировал ситуацию с ценами на колбасу

По мнению первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, на основные виды сельхозсырья аграриям "грех жаловаться на цены". Продвижение фермерской продукции остается приоритетом ведомства. Однако Хатуов отметил, что проблема фермеров во взаимоотношениях с сетями зачастую заключается в том, что они не могут обеспечить стабильных поставок: сетям нужно поставлять продукцию круглый год, но не два раза в месяц.

Накануне газета "Коммерсантъ" сообщила, что мясопереработчики начали настаивать на повышении отпускных цен на готовую продукцию, в том числе колбасу и мясо, на 10-15%. На это их толкает увеличение роста себестоимости производства - подорожали из-за ослабления рубля импортные ингредиенты, а предложение снизилось из-за африканской чумы свиней. В минсельхозе заверили: к ним мясопереработчики в связи с ростом цен не обращались. В стране нет недостатка в собственном мясе птицы или свинине, что позволяет не повышать цены на них. По данным ведомства, на 10 февраля цены производителей на свинину составляют 151,8 рубля за кг, что сопоставимо с уровнями той же даты 2019 и 2018 годов. В начале 2020 года отмечалось снижение цен на свинину из-за перенасыщения рынка, потом цены понемногу восстановились.

То же самое - с мясом птицы. Стоимость куриного мяса в убойном весе сейчас составляет 113,8 рубля за кг, что ниже, чем в феврале 2019 года (114,9 рублей за кг). "Насыщение внутреннего рынка вместе с растущей конкуренцией будет способствовать сохранению стабильного уровня оптовых цен на мясо", - уверены в минсельхозе. Кроме того, введение экспортных пошлин на зерно и масличные позволит сократить затраты животноводов на кормовую базу. Это позволит снизить себестоимость производства и сохранить уровень цен на конечную продукцию.

Цены производителей на свинину и птицу не растут: у нас мяса в излишке. Но в колбасе есть не только мясо 

Мясо кур и свинина составляют значительную часть в стоимости колбасных изделий. Но из-за текущих цен не влияют существенно на удорожание себестоимости производства колбасных изделий, предпосылок для роста цен нет, добавляют в Центре агроаналитики при минсельхозе.

Цена начальная, на входе товара в рынок, - это цена с предприятия (фермы, завода) без налогов и без стоимости доставки. Обычно производитель оперирует ею, обращает внимание руководитель центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. В части налога - это как минимум 10% для продовольственных товаров и 20% для непродовольственных. Стоимость транспорта зависит от условий перевозки, дальности, сроков годности и т.п. и может достигать 10% и больше. Особенно когда речь идет об объемных и тяжелых продуктах вроде того же лука или картофеля. Стоимость транспорта - одна из главных составляющих в наценке, для дальних районов может дойти до 30% цены, говорит Снитко. Плюс упаковка. Например, цена бутылки с крышкой для 0,33 л и бутылки 1,5 л для напитка - одна и та же, а если пересчитать на стоимость продукта, получается пятикратная разница в цене.

Транспорт - одна из главных составляющих наценки, для дальних районов может дойти до 30% цены

"Некоторые почему-то думают, что наценка розничной сети - это разница розничной цены и оптовой. Но это не так. Потому что в эту разницу помимо указанных расходов - упаковка, перевозка, налог - еще входят затраты на организацию продаж (от услуг склада до выкладки на полку и работы кассира, аренды магазина и прочее), потери (то же воровство или списания из-за порчи упаковки или внешнего вида). Так что наиболее объективны все же данные о рентабельности сетевых магазинов. А это менее 10%", - говорит Снитко.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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