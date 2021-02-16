Латыпов и Бабиков не выступят в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

В среду на проходящем в Поклюке чемпионате мира по биатлону состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км. Тренерский штаб российской команды назвал биатлонистов, которые не примут в ней участие.

"Бабиков и Латыпов не бегут индивидуальную гонку. Почему Эдуард не бежит? Нам виднее, куда кого поставить. Есть еще гонки - сингл-микст, эстафета. Рассматриваем в этом ключе. А вообще принцип такой: вышел на старт - борись за медаль", - подчеркнул главный тренер сборной России Валерий Польховский в эфире "Матч ТВ".

Ранее наставник россиян заявил о том, что в числе тех, кто стартует в среду, будет Евгений Гараничев.