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16.02.2021 14:54
Рубрика: Спорт

Латыпов и Бабиков не выступят в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Текст: Максим Домчев
В среду на проходящем в Поклюке чемпионате мира по биатлону состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км. Тренерский штаб российской команды назвал биатлонистов, которые не примут в ней участие.
Эдуард Латыпов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Эдуард Латыпов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Эдуард Латыпов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Стал известен состав сборной России на индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

"Бабиков и Латыпов не бегут индивидуальную гонку. Почему Эдуард не бежит? Нам виднее, куда кого поставить. Есть еще гонки - сингл-микст, эстафета. Рассматриваем в этом ключе. А вообще принцип такой: вышел на старт - борись за медаль", - подчеркнул главный тренер сборной России Валерий Польховский в эфире "Матч ТВ".

Ранее наставник россиян заявил о том, что в числе тех, кто стартует в среду, будет Евгений Гараничев.

Спорт Биатлон Чемпионат мира по биатлону-2021

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