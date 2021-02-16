Лавров ответил на призыв Вашингтона с опаской относиться к "Спутнику V"

"Кстати, недавно представители уже новой администрации США призывали с подозрением относиться к российской вакцине "Спутник V", поскольку это опять же "геополитический замысел Кремля и надо быть осторожнее, чтобы не попасть в зависимость от Российской Федерации". Что сказать? Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами, если единственное, что можно произнести, это подобного рода заявления, то это печально", - заявил Сергей Лавров.

Глава российского МИД сообщил, что власти Того официально обратились к России с просьбой о налаживании сотрудничества по вопросу поставок российской вакцины "Спутник V" в республику. Он также уточнил, что на данный момент разработанный Институтом Гамалеи препарат зарегистрирован пока только в трех странах Африки - Алжире, Тунисе и Гвинейской Республике.