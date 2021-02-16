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16.02.2021 15:36
Рубрика: Власть

Лавров ответил на призыв Вашингтона с опаской относиться к "Спутнику V"

Текст: Алексей Чуриков
Призывы Вашингтона относиться с подозрением к российской вакцине "Спутник V" вызывают сожаление. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Того Робером Дюссеем, которую транслировал RT.
Фото: Михаил Синицын/РГ
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"Кстати, недавно представители уже новой администрации США призывали с подозрением относиться к российской вакцине "Спутник V", поскольку это опять же "геополитический замысел Кремля и надо быть осторожнее, чтобы не попасть в зависимость от Российской Федерации". Что сказать? Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами, если единственное, что можно произнести, это подобного рода заявления, то это печально", - заявил Сергей Лавров.

Глава российского МИД сообщил, что власти Того официально обратились к России с просьбой о налаживании сотрудничества по вопросу поставок российской вакцины "Спутник V" в республику. Он также уточнил, что на данный момент разработанный Институтом Гамалеи препарат зарегистрирован пока только в трех странах Африки - Алжире, Тунисе и Гвинейской Республике.

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