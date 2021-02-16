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16.02.2021 19:50
Рубрика: Экономика

Лукашенко одобрил соглашение о перевалке нефтепродуктов через РФ

Текст: Сергей Тихонов

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов, отправляемых на экспорт в другие страны, через порты России. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Фото: iStock
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"Президент одобрил проект межправительственного соглашения с Россией об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов из Беларуси, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через российские морские порты, в качестве основы для проведения переговоров", - сказано в сообщении на официальном сайте президента Беларуси.

Он уполномочил Министерство транспорта и коммуникаций Республики на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Россия готова начать транзит белорусских нефтепродуктов через балтийские порты Усть-Луга и Санкт-Петербург уже в марте. Соглашением предусмотрено, что с 2021 по 2023 год они могут принять до 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов, в 2021-м - 3,5 млн, в 2022-м - 3,2 млн и в 2023-м - 3,1 млн тонн. Предполагается заключение контрактов take-or-pay (бери или плати) с разбивкой по месяцам. То есть грузоотправитель оплачивает услуги морского терминала в полном объеме, даже если объемы перевалки окажутся меньше, чем ожидалось.

В Беларуси работают два крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) Мозырский и Новополоцкий. Ежегодно страна экспортирует около 11 млн тонн нефтепродуктов - бензина, дизельного топлива, газойля, масел и мазута. Половина объемов уходит в соседние страны железной дорогой или автомобильным транспортом, а половина направляется на экспорт через порты стран Балтии - Литву и Латвию.

Крупнейшие покупатели белорусских нефтепродуктов - Великобритания и Нидерланды. При этом поставки осуществляются также в страны Азии, Африки, Латинской и Северной Америки.

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