Медведев предложил упростить оформление документов для иностранных специалистов

В России необходимо ввести упрощенный порядок для найма трудовых мигрантов в отдельные отрасли экономики, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он провел совещание о совершенствовании миграционного законодательства.

Дефицит трудовой силы в стране возник из-за коронавируса, особенно затронув сельское хозяйство, строительство и жилищно-коммунальную сферу. "Нужно проработать вопрос о введении упрощенных порядков, по которым иностранных граждан можно было бы легально привлекать именно в этих сферах, поскольку они являются трудодефицитными", - подчеркнул он. По словам Медведева, также следует более активно развивать организованные формы трудовой миграции, в том числе в рамках существующих соглашений с зарубежными партнерами.

Экономика страны заинтересована в привлечении высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. "Необходимо упрощать для них оформление документов на трудовую деятельность в России, решать вопросы с выплатой заработной платы", - указал замглавы Совбеза.