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16.02.2021 14:57
Рубрика: Власть

Медведев призвал обратить внимание на проблему этнических анклавов

Текст: Владимир Кузьмин

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев призвал правоохранительные органы обратить внимание на ряд вопросов, связанных с криминалом вокруг и внутри среды мигрантов.

Медведев призвал уделить внимание вакцинации мигрантов

Как и в других странах, в России действуют преступные группировки, которые занимаются организацией нелегальной миграции. В период пандемии их деятельность ушла в интернет, где предлагается целый набор незаконных услуг, включая продажу подложных документов. "Нужно подумать, чтобы обязать хостинговые компании осуществлять контроль за такой информацией, и в случае необходимости, а такая необходимость, очевидно, есть, просто ограничивать доступ к ней", - заявил Медведев. Такие предложения могли бы проработать Минцифры, Роскомнадзор и Генеральная прокуратура.

Он также поднял тему формирующихся на окраинах городов этнических районов. Чаще всего они возникают вокруг крупных оптово-розничных центров и рынков. "Подобные анклавы усиливают изоляцию мигрантов и способствуют ухудшению криминогенной ситуации", - уверен замглавы Совбеза. Правоохранительные органы совместно с руководством регионов страны должны обратить на эту проблему самое пристальное внимание, поскольку это сильно беспокоит граждан, указал Дмитрий Медведев.

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