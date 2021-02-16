Медведев призвал обратить внимание на проблему этнических анклавов

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев призвал правоохранительные органы обратить внимание на ряд вопросов, связанных с криминалом вокруг и внутри среды мигрантов.

Как и в других странах, в России действуют преступные группировки, которые занимаются организацией нелегальной миграции. В период пандемии их деятельность ушла в интернет, где предлагается целый набор незаконных услуг, включая продажу подложных документов. "Нужно подумать, чтобы обязать хостинговые компании осуществлять контроль за такой информацией, и в случае необходимости, а такая необходимость, очевидно, есть, просто ограничивать доступ к ней", - заявил Медведев. Такие предложения могли бы проработать Минцифры, Роскомнадзор и Генеральная прокуратура.

Он также поднял тему формирующихся на окраинах городов этнических районов. Чаще всего они возникают вокруг крупных оптово-розничных центров и рынков. "Подобные анклавы усиливают изоляцию мигрантов и способствуют ухудшению криминогенной ситуации", - уверен замглавы Совбеза. Правоохранительные органы совместно с руководством регионов страны должны обратить на эту проблему самое пристальное внимание, поскольку это сильно беспокоит граждан, указал Дмитрий Медведев.