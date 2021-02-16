Медведев призвал уделить внимание вакцинации мигрантов

Минздрав и Роспотребнадзор должны уделить внимание вопросам вакцинации от коронавируса мигрантов, считает заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране остается непростой, подчеркнул он в ходе совещания о совершенствовании миграционного законодательства. Для среды мигрантов это тем более актуально, учитывая условия, в которых они порой живут. "Они нуждаются и в медицинской помощи, - подчеркнул он. - Я имею в виду все, включая и вакцинацию от коронавируса иностранных работников, особенно занятых в сфере обслуживания".

- Они точно так же разносят вирус, как и все остальные, - подчеркнул Медведев. - Поэтому они должны тоже попадать в сферу внимания и Минздрава, и Роспотребнадзора.