Микола Сурначев писал стихи на белорусском и русском языках

Микола родился в деревне Слобода Рогочевского района Гомельской области. Получив среднее специальное образование, работал агрономом. В 1937-1939 годах учился на литературном факультете Гомельского педагогического института, затем в Минском пединституте. Стихи писал на белорусском и русском языках. Работал в редакциях белорусских газет.
В армии с 3 июля 1941 года. Младший сержант, разведчик 48-го гвардейского минометного полка. Младший политрук. Командир взвода отдельного артполка. Воевал на Брянском, Сталинградском, Донском, Южном и Украинском фронтах.
15 февраля 1943 года поэт был тяжело ранен. Из представления к ордену Красной Звезды Николая Николаевича Сурначева, 8 февраля 1943 года: "В боях за город Пиритц 5 и 6 февраля 1945 г. тов. Сурначев под сильным артиллерийским и минометным огнем противника пробрался в город в расположение противника и умело руководил огнем батареи, в результате чего под его руководством батарея уничтожила 2 противотанковые пушки, 3 пулеметные точки с прислугой и 20 солдат и офицеров противника. Будучи ранен, тов. Сурначев продолжал управлять огнем батареи".
21 марта 1945 года приказом N04/н по артиллерии 9-го гвардейского танкового корпуса награжден орденом Красной Звезды.
Командир взвода управления 2-й батареи 1643-го легкого Сарнинского краснознаменного артиллерийского полка Николай Сурначёв погиб в разведывательном рейде на подступах к Берлину близ хутора Таненхоф.
12 мая 1945 года посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. Из представлениия к награде: "Гв. лейтенант Сурначев при прорыве обороны немцев на плацдарме у хутора Таненхоф 14 апреля 1945 г. первым прибыл на плацдарм. Под артиллерийским обстрелом производил оборудование огневых позиций и наблюдательных пунктов. 20.04.1945 г. машина, на которой ехал Сурначев, попала в расположение противника и была зажжена фауст-патроном. Гв. лейтенант Сурначев организовал бой с противником и сражался до тех пор, пока не был убит..."
Публикации:
Творческое наследие поэта собрано в сборниках "На сурмах баравых" (1946), "Барвовая зара" (1959), "Акопны спеў" (1986).
Письмо к маме
Возле хаты твоей сосновой -
В серых скатках, в ремнях солдаты.
Повстречай ты их добрым словом
И попотчуй их, чем богата.
Сыновья, дорогая мама,
Покидают, идя на запад,
Рощи, полные птичьим гамом,
Знойных пасек медвяный запах,
И поля с золотою рожью,
Сеном пахнущие навесы,
Травы, полные влажной дрожи,
Нецелованную невесту.
Может, в яростный час атаки,
Успокоенный пулей вражьей,
Не один из них мертвым ляжет
У окопов на буераки.
Ты закрой им глаза
И мятой
Щедро выстели их могилы,
И поплачь, как над сыном малым,
Ранью майскою синеватой.
Запорожье, 1943
(Перевод с белорусского)
А вот еще одно стихотворение Миколы Сурначёва - в оригинале и в переводе:
У стоптаным жыце
Ніколі не ехаць
Хлапцу маладому
Да блізкага гаю,
Да роднага дому.
Над ім асыпаюцца
Слуцкія краскі,
Абсмалены колас
Схіліўся да каскі.
Ляжыць ён, як віцязь,
У стоптаным жыце.
Маці спаткаеце, -
Ёй не кажыце…
В потоптанном жите
Уже не проехать
Бойцу молодому
До края родного,
До отчего дома.
Лежит он, раскинувшись,
Руки разбросив,
Над ним обгорелые
Никнут колосья.
Лежит он, как витязь,
В потоптанном жите.
Родную увидите -
Но говорите.
1941
Западный фронт