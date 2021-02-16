Микола Сурначев писал стихи на белорусском и русском языках

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Фото: Центральный архив МО РФ

Погиб на пороге Победы

Текст: Дмитрий Шеваров
Микола Сурначёв, 28 лет
Сурначёв Микола (Николай) Николаевич (1917 - 20.04.1945), гвардии лейтенант, командир взвода управления 2-й батареи 1643-го легкого Сарнинского краснознаменного артиллерийского полка.

Микола родился в деревне Слобода Рогочевского района Гомельской области. Получив среднее специальное образование, работал агрономом. В 1937-1939 годах учился на литературном факультете Гомельского педагогического института, затем в Минском пединституте. Стихи писал на белорусском и русском языках. Работал в редакциях белорусских газет.

В армии с 3 июля 1941 года. Младший сержант, разведчик 48-го гвардейского минометного полка. Младший политрук. Командир взвода отдельного артполка. Воевал на Брянском, Сталинградском, Донском, Южном и Украинском фронтах.

Фото: Из архива Дмитрия Шеварова

15 февраля 1943 года поэт был тяжело ранен. Из представления к ордену Красной Звезды Николая Николаевича Сурначева, 8 февраля 1943 года: "В боях за город Пиритц 5 и 6 февраля 1945 г. тов. Сурначев под сильным артиллерийским и минометным огнем противника пробрался в город в расположение противника и умело руководил огнем батареи, в результате чего под его руководством батарея уничтожила 2 противотанковые пушки, 3 пулеметные точки с прислугой и 20 солдат и офицеров противника. Будучи ранен, тов. Сурначев продолжал управлять огнем батареи".

21 марта 1945 года приказом N04/н по артиллерии 9-го гвардейского танкового корпуса награжден орденом Красной Звезды.

Командир взвода управления 2-й батареи 1643-го легкого Сарнинского краснознаменного артиллерийского полка Николай Сурначёв погиб в разведывательном рейде на подступах к Берлину близ хутора Таненхоф.

12 мая 1945 года посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. Из представлениия к награде: "Гв. лейтенант Сурначев при прорыве обороны немцев на плацдарме у хутора Таненхоф 14 апреля 1945 г. первым прибыл на плацдарм. Под артиллерийским обстрелом производил оборудование огневых позиций и наблюдательных пунктов. 20.04.1945 г. машина, на которой ехал Сурначев, попала в расположение противника и была зажжена фауст-патроном. Гв. лейтенант Сурначев организовал бой с противником и сражался до тех пор, пока не был убит..."

Публикации:

Творческое наследие поэта собрано в сборниках "На сурмах баравых" (1946), "Барвовая зара" (1959), "Акопны спеў" (1986).

Фото: Центральный архив МО РФ
Стихотворения Миколы Сурначёва

Письмо к маме

Возле хаты твоей сосновой -

В серых скатках, в ремнях солдаты.

Повстречай ты их добрым словом

И попотчуй их, чем богата.

Сыновья, дорогая мама,

Покидают, идя на запад,

Рощи, полные птичьим гамом,

Знойных пасек медвяный запах,

И поля с золотою рожью,

Сеном пахнущие навесы,

Травы, полные влажной дрожи,

Нецелованную невесту.

Может, в яростный час атаки,

Успокоенный пулей вражьей,

Не один из них мертвым ляжет

У окопов на буераки.

Ты закрой им глаза

И мятой

Щедро выстели их могилы,

И поплачь, как над сыном малым,

Ранью майскою синеватой.

Запорожье, 1943

(Перевод с белорусского)

А вот еще одно стихотворение Миколы Сурначёва - в оригинале и в переводе:

У стоптаным жыце

Ніколі не ехаць

Хлапцу маладому

Да блізкага гаю,

Да роднага дому.

Над ім асыпаюцца

Слуцкія краскі,

Абсмалены колас

Схіліўся да каскі.

Ляжыць ён, як віцязь,

У стоптаным жыце.

Маці спаткаеце, -

Ёй не кажыце…

В потоптанном жите

Уже не проехать

Бойцу молодому

До края родного,

До отчего дома.

Лежит он, раскинувшись,

Руки разбросив,

Над ним обгорелые

Никнут колосья.

Лежит он, как витязь,

В потоптанном жите.

Родную увидите -

Но говорите.

1941

Западный фронт

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