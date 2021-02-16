Минцифры: Дефицит ИТ-кадров достигает миллиона человек

Дефицит квалифицированных кадров в сфере ИТ достигает от 500 тысяч до миллиона человек в год, рассказал в интервью "РГ" замглавы Минцифры Евгений Кисляков.

Государство планирует увеличить число бюджетных мест в вузах до 120 тысяч в 2024 году. В 2021-2022 учебном году их число составит 80 тысяч.

"Когда мы встречаемся с компаниями, которые участвуют в реализации "Цифровой экономики" или сами реализуют программы цифровой трансформации, и задаем им вопрос, какая помощь от государства им нужна в первую очередь, то практически всегда мы слышим про квалифицированные кадры", - сообщил Кисляков.

Пока государство ориентируется на цель увеличить количество бюджетных мест до 120 тысяч в год к 2024 году. "Все эти специалисты точно найдут себя в современной экономике и реализуют себя эффективно. Мы видим это по заработным платам - работодатели вынуждены платить больше, потому что идет охота за качественными специалистами", - отметил замминистра.

Полностью интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым читайте в ближайших номерах "Российской газеты ".