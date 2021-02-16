Минцифры обсуждает с Почтой России софинансирование ИТ-образования

Минцифры ведет переговоры с Почтой России и другими крупными компаниями о софинансировании образовательных программ в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Об этом рассказал в интервью "РГ" замглавы Минцифры Евгений Кисляков.

"Сейчас мы ведем переговоры с крупными компаниями, которые нуждаются в ИТ-кадрах и повышении квалификации своих сотрудников. Например, этой задачей заинтересовалась Почта России, в которой идет серьезная цифровая трансформация. Почте необходимо переучивать людей и мы предлагаем такие программы на основе софинансирования", - сообщил он.

Программа софинансирования ИТ-образования стартует в этом году. Если раньше обучение шло полностью за счет государства, то с этого года 50% надо будет оплатить самому слушателю или его работодателю.

Количество прошедших профильное обучение больше не может быть единственным показателем, считает Кисляков. Государству важно знать, куда выпускники устроились и какие результаты принесли предприятию. Финансовое участие в образовании может стать дополнительным стимулом.

"Софинансирование - это гарантия того, что человек не ради праздного любопытства пройдет обучение. Скорее всего, такой человек понимает, для чего это делает и как полученные знания будет использовать в работе. В 2021 году по таким программам смогут пройти обучение 35 тысяч человек", - рассказал замминистра.

Полностью интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым читайте в ближайших номерах "Российской газеты"