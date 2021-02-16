Минцифры создаст облачную платформу для оказания госуслуг

Госуслуги в режиме онлайн будут оказывать через специальную облачную платформу, которую разработает Минцифры. Проект постановления об этом появился на портале проектов правовых актов.

"Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг" будет связана с порталом госуслуг и позволит обеспечить доступ к ним в режиме онлайн на всей территории России. Органы власти, которые не могут сейчас самостоятельно перевести госуслуги в электронный формат, смогут это сделать через платформу, пояснили "РГ" в пресс-службе Минцифры. Это не потребует от них никаких дополнительных затрат кроме подготовки автоматизированных рабочих мест, говорится в пояснительной записке к документу.

Проект постановления разработан в рамках работы по переводу массовых социально значимых услуг в электронный вид. К 2030 году 95% госуслуг перейдут в онлайн-формат, рассказал ранее в интервью "РГ" замглавы Минцифры Евгений Кисляков.

По данным министерства, в 2020 году появилось 48 новых услуг, 90% из которых востребованы именно в электронном формате.