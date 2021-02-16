Минюст: Россия не освободит Навального в рамках обеспечительных мер в случае требования ЕС

Россия не сможет освободить Алексея Навального, осужденного по делу "Ив Роше" в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста России, это было бы грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства.

"Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за "красную линию". Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права", - подчеркнули в Минюсте.

Ранее появились сообщения, что защита Алексея Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы по причине якобы неисполнения решения ЕСПЧ по делу "Ив Роше".

В Министерстве юстиции России пояснили, что в силу принципа субсидиарности ЕСПЧ не может подменять суд национальный, отменять или изменять его решения - это признается всеми странами Совета Европы. "Во-вторых, обеспечительные меры вообще не предусмотрены Конвенцией о защите прав человека, они исполняются скорее по доброй воле государств. Их исполнение не контролируется комитетом министров Совета Европы, в отличие от "рутинных" постановлений ЕСПЧ", - добавили в ведомстве. "В-третьих, освобождение осужденного лица из пенитенциарных учреждений явно противоречит правовой природе обеспечительных мер, которые направлены на обеспечение нормального процесса рассмотрения дел в ЕСПЧ", - сообщили в Минюсте.

Сейчас Минюст России находится в переписке с ЕСПЧ по поводу заявления адвокатов фигуранта дела, продолжает ТАСС. "У суда есть подробная информация о том, что заявителю обеспечены необходимая безопасность и надлежащие условия содержания в СИЗО. В ответ на эту информацию никто не запрашивал каких-либо пояснений и уточнений", - сообщили агентству в Минюсте. Там добавили, что Минюст не имеет сведений о реакции заявителей и самого ЕСПЧ на эту информацию.

Утверждения защиты Навального, что Россия не исполнила решение ЕСПЧ, искажают действительность. У ЕСПЧ были претензии, это правда, но они носили скорее технический характер. Верховный суд России подробно на них ответил. Если и остаются какие-то разногласия, речь о каких-то доктринальных вопросах, на которые могут быть разные взгляды у представителей юридической науки. Решение же ЕСПЧ не содержит никаких выводов о политической мотивации уголовного дела. Компенсация Навальным была выплачена, так что решение Европейского суда по правам человека Россия выполнила.