Новости

В ВОЗ допустили появление мутаций COVID-19, требующих адаптации вакцин 21:26
Фуркад допустил возможность стать тренером сборной России по битлону 21:14
Таможня сократила число проверок бизнеса на 30 процентов 21:02
Минюст: Россия не освободит Навального в рамках обеспечительных мер в случае требования ЕС 20:56
В Москве мужчина выжил после пяти клинических смертей за ночь 20:45
Григорий Рапота награжден орденом Почета 20:37
В московском метро из-за человека на путях остановлено движение поездов 20:26
В Петербурге вскрыли группу, похищавшую средства маткапитала 20:21
В Москве девочка напала с ножом на прабабушку 20:03
Лукашенко одобрил соглашение о перевалке нефтепродуктов через РФ 19:50
Ирландцы начали злоупотреблять "медицинским туризмом" 19:41
В США 5 млн человек остались без света и тепла из-за сильных морозов 19:35
Эксперт объяснил причины подорожания сосисок и колбасы 19:32
Москва снова встала в 9-балльных пробках после снегопада 19:29
Минцифры создаст облачную платформу для оказания госуслуг 19:26
Молодежные организации РБ и РФ подпишут соглашение о стратегическом партнерстве 19:14
Стала известна дата начала следующего сезона в РПЛ 19:14
Опубликован первый постер "Круэллы" с Эммой Стоун 18:59
Президент Сербии Александр Вучич наградил патриарха Кирилла 18:54
Названо заболевание, которое будут лечить за счет "налога на богатых" 18:46
Крупный алмаз назовут по имени вакцины - "Спутник V" 18:32
СБУ заподозрила Анатолия Шария в госизмене 18:29
В Москве водителей призвали отложить поездки из-за нового снегопада 18:20
Недопоставка вакцины AstraZeneca в ЕС чревата разрывом контракта 18:16
Adidas объявил о начале процедуры продажи Reebok 18:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16 февраля возобновляются матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
16.02.2021 20:56
Рубрика: Происшествия

Минюст: Россия не освободит Навального в рамках обеспечительных мер в случае требования ЕС

Текст: Владислав Куликов

Россия не сможет освободить Алексея Навального, осужденного по делу "Ив Роше" в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста России, это было бы грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства.

Фото: istock
Как Навальный искажает информацию ЕСПЧ

"Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за "красную линию". Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права", - подчеркнули в Минюсте.

Ранее появились сообщения, что защита Алексея Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы по причине якобы неисполнения решения ЕСПЧ по делу "Ив Роше".

В Министерстве юстиции России пояснили, что в силу принципа субсидиарности ЕСПЧ не может подменять суд национальный, отменять или изменять его решения - это признается всеми странами Совета Европы. "Во-вторых, обеспечительные меры вообще не предусмотрены Конвенцией о защите прав человека, они исполняются скорее по доброй воле государств. Их исполнение не контролируется комитетом министров Совета Европы, в отличие от "рутинных" постановлений ЕСПЧ", - добавили в ведомстве. "В-третьих, освобождение осужденного лица из пенитенциарных учреждений явно противоречит правовой природе обеспечительных мер, которые направлены на обеспечение нормального процесса рассмотрения дел в ЕСПЧ", - сообщили в Минюсте.

Сейчас Минюст России находится в переписке с ЕСПЧ по поводу заявления адвокатов фигуранта дела, продолжает ТАСС. "У суда есть подробная информация о том, что заявителю обеспечены необходимая безопасность и надлежащие условия содержания в СИЗО. В ответ на эту информацию никто не запрашивал каких-либо пояснений и уточнений", - сообщили агентству в Минюсте. Там добавили, что Минюст не имеет сведений о реакции заявителей и самого ЕСПЧ на эту информацию.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Число жалоб в ЕСПЧ из России сократилось более чем на треть

Утверждения защиты Навального, что Россия не исполнила решение ЕСПЧ, искажают действительность. У ЕСПЧ были претензии, это правда, но они носили скорее технический характер. Верховный суд России подробно на них ответил. Если и остаются какие-то разногласия, речь о каких-то доктринальных вопросах, на которые могут быть разные взгляды у представителей юридической науки. Решение же ЕСПЧ не содержит никаких выводов о политической мотивации уголовного дела. Компенсация Навальным была выплачена, так что решение Европейского суда по правам человека Россия выполнила.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Минюст

Главное сегодня

Путин дал оценку работе Дегтярева
Интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым. Главное
Лавров ответил на призыв Вашингтона с опаской относиться к "Спутнику V"
СМИ: США начали переговоры с Германией по "Северному потоку-2"
Песков заявил о готовности России к новым жестким санкциям
В России набирает обороты новая схема обмана пенсионеров
Видео
Видео
Лжецелительница в Подмосковье выманила у женщины украшения за снятие порчи